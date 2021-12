Il Touch ID potrebbe presto approdare su un’altra categoria di prodotto di casa Apple: una richiesta di brevetto depositata da Cupertino allo USPTO (United States Patent and Trademark Office) testimonia la volontà di implementare la tecnologia nel telecomando della Apple TV.

Il Touch ID è già presente su numerosi prodotti della mela: su qualche iPhone di vecchia data — sui nuovi è stato soppiantato dal Face ID —, sui Mac e anche su alcuni iPad. Prossimamente questo comodo e apprezzato sensore biometrico dovrebbe essere introdotto anche su altri prodotti, tra i quali figura anche ma non solo Apple Watch.

Touch ID su Apple TV: ecco a cosa servirebbe

Sebbene non si tratti certamente di un sensore rivoluzionario — soluzioni simili sono presenti da anni su prodotti ben più economici —, la possibilità di autenticarsi con la propria impronta digitale per compiere le operazioni più svariate non va sottovalutata. Basti pensare ai pagamenti mediante Apple Pay.

Insomma, un’integrazione del Touch ID nel telecomando della Apple TV come descritto nel brevetto (trovate il link in fonte) non sarebbe irrilevante, dal momento che consentirebbe ad esempio di scaricare applicazioni a pagamento o noleggiare contenuti semplicemente appoggiando un dito sul sensore. In questo modo verrebbe eliminata l’attuale (noiosissima) necessità di inserire la propria password ogni singola volta.

L’implementazione di questo sistema di autenticazione renderebbe l’esperienza d’uso più semplice e sicura e aprirebbe anche alla possibilità di gestire comodamente più profili con la stessa Apple TV. Così facendo, l’accesso a determinati contenuti potrebbe ad esempio essere riservato solo a specifici utenti, mettendo il Touch ID anche al servizio di una sorta di Parental Control più efficace.

Dal brevetto depositato da Apple si evince anche la volontà della casa di Cupertino di sfruttare il Touch ID per controllare i dispositivi connessi della casa, trasformando la Apple TV in un utile centro di controllo della smart home.

Prima di farsi prendere da facili entusiasmi, comunque, va detto che questa richiesta di brevetto era stata depositata da Apple allo USPTO nel mese di agosto 2019, pertanto allo stato attuale è impossibile sapere con certezza se e quando il produttore abbia intenzione di portare sul mercato una soluzione del genere.

Se siete curiosi di leggere tutta la documentazione, vi basta cliccare sul link in fonte.

