Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a dicembre 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di due anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese natalizio, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a dicembre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Film da vedere su Apple TV+

Il Natale di Mariah: la magia continua

Siamo nel mese di dicembre quindi tra le novità Apple TV+ non può mancare l’attesissimo speciale natalizio di Mariah Crey, quest’anno intitolato “Il Natale di Mariah: la magia continua“. L’artista, pluri-vincitrice di Grammy, interpreterà per la prima volta il nuovo singolo “Fall in Love at Christmas” e sarà affiancata da Khalid e da Kirk Franklin per trasmettere lo spirito del Natale ai fan di tutto il mondo.

Disponibile su Apple TV+ dal 3 dicembre 2021.

Il Natale di Mariah: la magia continua, il trailer ufficiale

Snoopy presenta: Anno nuovo vita nuova, Lucy

Tra le novità Apple TV+ di dicembre 2021 anche il nuovo speciale Snoopy presenta: Anno nuovo vita nuova, Lucy. Dopo aver scoperto che la nonna non verrà a trovarla per Natale, Lucy decide di organizzare una festa di Capodanno per tirarsi su il morale. Charlie Brown intanto cerca di mantenere fede a un dei suoi propositi prima che scocchi la mezzanotte.

Disponibile su Apple TV+ dal 10 dicembre 2021.

Snoopy presenta: Anno nuovo vita nuova, Lucy, il trailer ufficiale

Il canto del Cigno – Swan Song

Mahershala Ali è il protagonista del nuovo film Apple TV+ Il canto del cigno – Swan Song, ambientato in un futuro vicino. Un uomo con malattia terminale viene messo di fronte a una scelta: clonarsi o lasciare la famiglia e quindi sua moglie incinta. Un viaggio potente ed emozionante con nel cast anche Naomi Harris e Glenn Close.

Disponibile su Apple TV+ dal 17 dicembre 2021.

Il canto del Cigno – Swan Song, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Apple TV+

Questo mese non sono previste novità al debutto tra le serie TV, ma in compenso troviamo i finali di stagione di alcune popolari serie da non perdere: si concludono le stagioni di Acapulco, Invasion, Dr. Brain, The Shring Next Door, Swagger e Dickinson, con le date specificate qui in basso.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Acapulco ( finale stagione 1 il 3 dicembre 2021)

( il 3 dicembre 2021) Invasion ( finale stagione 1 il 10 dicembre 2021)

( il 10 dicembre 2021) Dr. Brain ( finale stagione 1 il 10 dicembre 2021)

( il 10 dicembre 2021) The Shrink Next Door ( finale miniserie il 17 dicembre 2021)

( il 17 dicembre 2021) Swagger ( finale stagione 1 il 17 dicembre 2021)

( il 17 dicembre 2021) Dickinson (finale stagione 3 il 24 dicembre 2021)

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a dicembre 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di dicembre per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

