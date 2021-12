Xiaomi ha programmato un evento in Cina per domani durante il quale presenterà nuovi prodotti tra cui smartphone e probabilmente vari accessori.

Il colosso cinese rivela in anticipo alcuni dettagli sui dispositivi indossabili quali lo smartwatch Xiaomi Watch S1 e le cuffie true wireless Xiaomi Buds 3.

Xiaomi Watch S1 sembra elegante e resistente

L’azienda ha già pubblicato dei teaser di Xiaomi Watch S1 che è atteso con vetro zaffiro a protezione del display, come suggerisce la lettera S che starebbe per “Strong”.

Al momento non ci sono dettagli riguardo alle specifiche tecniche di questo smartwatch, ma ormai l’evento di presentazione è imminente. Più che uno smartwatch Wear OS, potrebbe trattarsi di un successore di Mi Watch con il proprio sistema operativo.

Le cuffie Xiaomi Buds 3 dovrebbero offrire una migliore qualità

Secondo la società la soppressione attiva del rumore a tre microfoni delle cuffie in-ear Xiaomi Buds 3 dovrebbe essere in grado di offrire fino a 40 dB. L’azienda promette che queste cuffie true wireless forniranno un suono hi-fi di alta qualità.

L’evento Xiaomi in programma per domani è rivolto alla Cina, tuttavia alcuni dei nuovi dispositivi che verranno mostrati arriveranno anche in Europa in un secondo momento.

