Se odiate con passione quella brutta tacca sullo schermo del vostro portatile, non disperate: con Notchmeister ora sarete in grado di decorare il notch del MacBook Pro. Il notch presente sulle nuove versioni dei MacBook Pro è una di quelle cose che polarizza l’opinione di chiunque: o lo si ama – o quantomeno lo si accetta – o lo si odia. A prescindere dal giudizio estetico soggettivo, è una macchina da lavoro estremamente valida: basta dare un’occhiata alla nostra recensione per capirlo. Da oggi però potete odiarlo un po’ meno, o amarlo un po’ di più, dipende dalla vostra preferenza personale, grazie a Notchmeister: l’app che vi permette di decorare il notch del MacBook.

Lo sviluppatore Iconfactory ha infatti rilasciato quest’app in forma gratuita lo scorso venerdì come un simpatico regalo di Natale anticipato. Essendo il rilascio dell’app temporalmente così vicino alle festività natalizie, è logico trovare addobbi natalizi per rendere il notch più sopportabile o adorabile, a seconda del mood.

L’applicazione è disponibile gratuitamente sull’App Store e al momento consente di applicare cinque effetti grafici al notch quando vi passiamo sopra con il cursore del mouse. I cinque effetti disponibili sono:

Glow : il cursore del mouse si illumina con una fioca luce durante il passaggio;

: il cursore del mouse si illumina con una fioca luce durante il passaggio; Cylon : se siete fan di Battlestar Galactica non potete perdere l’animazione, davvero mozzafiato;

: se siete fan di Battlestar Galactica non potete perdere l’animazione, davvero mozzafiato; Plasma Leak : si tratta di un effetto simile alle scintille prodotte durante la saldatura o dall’utilizzo di una sorgente al plasma contro uno campo di contenimento magnetico nei film di fantascienza;

: si tratta di un effetto simile alle scintille prodotte durante la saldatura o dall’utilizzo di una sorgente al plasma contro uno campo di contenimento magnetico nei film di fantascienza; Festive : luci natalizie che si illuminano in binario;

: luci natalizie che si illuminano in binario; Nano Radar: simile ad uno scanner altamente futuristico che mostra la posizione del mouse in tempo reale.

Potete provare l’applicazione anche se non possedete uno dei nuovi portatili Apple: scaricando Notchmeister un messaggio notificherà che è attiva la modalità Notch Simulation. In questo modo l’app creerà un notch virtuale con cui potervi divertire a provare i vari effetti appena descritti. In realtà il funzionamento non è esattamente identico all’originale: l’area utilizzata per la tacca è più piccola e il mouse non scompare completamente quando passate “dietro” con il cursore. Inoltre, il notch virtuale è attivo soltanto quando utilizzate Notchmeister.

Potete scaricare Notchmeister gratuitamente sull’App Store, oppure provarla per vedere se riuscireste a sopportare la presenza del notch sul vostro portatile. Attenti però, perché secondo l’autore “gli effetti collaterali di quest’app possono includere un desiderio di [acquistare] un nuovo MacBook Pro, ancora più di quanto non lo abbiate ora. Scusate.”

