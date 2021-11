L’arrivo della nuova gamma di Notebook per professionisti di Apple ha decretato una piccola ma importante rivoluzione in termini di design e riconoscibilità. L’azienda californiana ha infatti dotato i Macbook Pro 2021 con M1 Pro e M1 Max, sia da 14 che 16 pollici, di un nuovo bellissimo display (a tecnologia MiniLED) e al tempo stesso di un vistoso notch, molto simile a quello presente sugli iPhone.

Un modo per ridurre la cornici attorno al display al minimo sindacabile e per offrire una sorta di ulteriore riconoscibilità ai laptop della Mela. Notch che però ovviamente ha incontrato in parte il favore degli utenti, altri invece lo trovano anti-estetico e fastidioso. Se rientrate in questa seconda categoria, oggi abbiamo la soluzione.

Come rimuovere il notch sui Macbook Pro 2021

La soluzione si chiama TopNotch e arriva da un utente di Reddit che ha realizzato un’applicazione tanto semplice quanto efficace per metterci una toppa. L’escamotage di questa applicazione è semplice: modificare lo sfondo impostato per aggiungere una banda nera lungo tutta la larghezza del display e nascondere così il Notch.

La soluzione potrà sembrare banale ma l’efficacia è massima, in attesa che Apple rilasci una sorta di personalizzazione della barra di stato in alto.

La procedura per nascondere il notch sui Macbook Pro 2021 è la seguente:

scaricate l’applicazione TopNotch (download);

installatela, potrebbe esservi richiesto di andare nelle Preferenze di Sistema, quindi in Sicurezza, per abilitare l’installazione da sorgenti esterne;

una volta installata vi comparirà un’icona sulla barra di stato in alto, premetela;

qui avete una semplice spunta per attivare o disattivare la funzione per nascondere il notch.

Fra le preferenze disponibili ci sono:

la possibilità di attivare la funzione anche per gli sfondi dinamici;

impostare i bordi stondati, così da rendere tutto più coerente (si applica anche agli angoli inferiori);

avviare il programma all’avvio del macbook.

Fatto. Semplice, efficace, leggero.