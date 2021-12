L’ultima build Insider Preview di Windows 11 cambia il Pannello di controllo privandolo di alcune funzioni che gli utenti hanno storicamente utilizzato sin dai tempi di Windows 7 e precedenti. Nel tentativo di uniformare e razionalizzare la grafica e le scorciatoie che riguardano l’installazione e disinstallazione di programmi e aggiornamenti, gli utenti dovranno abituarsi ad un nuovo layout.

La novità appena descritta è presente nella build 22523 Windows 11 Insider Preview, e si tratta dell’ultimo rilascio del team Microsoft per questo 2021. Non saranno rilasciati nuovi aggiornamenti per i tester fino al prossimo anno, e le nuove features non poi così tante, ma la lista di bug fixes è davvero corposa: potete guardarla in dettaglio sul post ufficiale del blog Windows.

Come cambia il Pannello di controllo su Windows 11

Il Pannello di controllo di Windows è un componente storico del sistema operativo della casa di Redmond, la quale ha provato a cambiare direzione e uso fin dall’introduzione di Windows 11, aggiungendo metodi alternativi per rendere disponibili le opzioni presenti nei suoi sottomenu. Con ogni nuova release software le funzioni del Pannello di controllo sono state trasferite all’app Impostazioni, anche se la migrazione non è mai stata completata definitivamente.

Ora che Windows 11 è disponibile per tutti gli utenti, Microsoft sta accelerando la migrazione di funzionalità dal Pannello di controllo ad Impostazioni. Da oggi chi vuole disinstallare un programma o un aggiornamento può farlo anche dal Pannello di controllo, ma verrà automaticamente indirizzato verso la corrispondente voce su Impostazioni.

Il vecchio layout per disinstallare le applicazioni non sarà più disponibile, in favore dell’approccio più moderno dell’app Impostazioni. Chi desidera disinstallare un’applicazione può andare in Impostazioni > App e scegliere dalla lista; idem per gli aggiornamenti Windows, che ora sono accessibili da Impostazioni > Windows Update > Cronologia, dove scrollando in fondo alla pagina troverete l’opzione Disinstalla aggiornamenti.

Chi ha la necessità di aggiungere un server media ora può farlo da Esplora File andando su Questo computer e cliccando l’icona in alto con i tre pallini, selezionando l’opzione Connetti a un server media.

L’ultima novità introdotta con la versione 22523 di Windows 11 Insider Preview è la presenza dei gruppi di finestre in modalità Snap anche su Visualizzazione attività, accessibile anche premendo la combinazione di tasti Win+Tab. Ricapitolando, di seguito trovate tutte le novità della build 22523 Windows 11 Insider Preview:

questa build sarà disponibile per l’architettura ARM64 ;

; ultima release per il 2021 ;

; gruppi di finestre in Snap groups ora sono visibili in Visualizzazione attività premendo Win+Tab ;

premendo Win+Tab ; quando Esplora File è aperto su Questo Computer, per aggiungere un media server bisogna ora cliccare l’icona con i tre pallini in alto nella barra dei comandi;

nel tentativo di uniformare l’esperienza utente su Windows 11, alcune funzioni sono state mosse dal Pannello di Controllo a Impostazioni ;

; correzione di bug e miglioramenti delle performance.

Microsoft sembra quindi essere motivata nella sua missione di semplificare e rendere più razionali i menù e le opzioni del sistema operativo. Decisamente confortante anche vedere nuove feature e modifiche implementate con ogni rilascio delle versioni di test di Windows 11, dopo una release stabile iniziale che ai più è sembrata un prodotto fin troppo acerbo per una distribuzione su larga scala. Tutti gli appassionati stanno ovviamente aspettando di provare le app Android su Windows 11: purtroppo, questa feature non sarà disponibile prima del prossimo anno.

