Nonostante il Black Friday sia ormai alle spalle da qualche settimana sono molti gli store che continuano ad applicare prezzi particolarmente vantaggiosi sui componenti necessari alla realizzazione di nuovi PC. E il software è un punto fondamentale di ogni nuovo computer, che si tratti del sistema operativo o di programmi applicativi.

Solitamente il costo per le licenze è una voce di spesa abbastanza elevata, ma se vi rivolgerete a Keysfan, sito specializzato nella vendita online, potrete ottenere quanto necessario a una cifra più che abbordabile. Che si tratti di Windows 10 o Office 2021, o di un qualsiasi altro prodotto Microsoft, con le offerte natalizie potrete spendere una cifra irrisoria e garantirvi software originale.

Buon Natale con Keysfan

In seguito alla pandemia globale provocata dal coronavirus molti lavoratori si sono ritrovati a svolgere le proprie mansioni da casa, spesso con computer obsoleti o privi dei software necessari. Con Keysfan acquistare il nuovissimo Office 2021, o aggiornare il proprio computer a Windows 10 diventa un gioco da ragazzi.

E lo stesso vale per un nuovo computer, nel quale con ogni probabilità vorrete installare il nuovo Windows 11, per poter usufruire delle tantissime novità presentate. Con meno di 15 euro potete quindi avere Windows 11 Professional, mentre con la metà avrete Windows 10, il tutto in pochi minuti. Non serve nemmeno un codice sconto, basta usare i link sottostanti per arrivare direttamente all’offerta, inserirla nel carrello pagare e ricevere tutto il necessario in pochi istanti.

Una volta perfezionato l’acquisto infatti riceverete una mail con la chiave necessaria a completare l’attivazione del prodotto. Dovrete ovviamente aver già scaricato i file necessari all’installazione dal sito del produttore, che offre versioni di prova ottenibili gratuitamente.

La promozione di Natale di Keysfan vi permette di risparmiare, utilizzando il coupon EBK62, anche sull’acquisto di bundle che comprendono una chiave di Windows e una di Office. Lo sconto applicato è del 62%, davvero strepitoso:

E molti altri bundle sono disponibili a questo indirizzo.

E con lo stesso codice sconto potete acquistare altri prodotti della linea Office, come quelli elencati qui sotto:

Se invece state cercando altri software o versioni particolari potete consultare questa pagina, dove troverete molti altri prodotti scontati. Non dimenticate infine il codice EBK50 che vi permetterà di ottenere uno sconto del 50% su alcune versioni particolari di Windows. Visitando questa pagina trovate tutte le versioni disponibili, qui sotto invece alcune delle varianti più richieste.

Ricordate che su Keysfan gli acquisti sono semplici come in qualsiasi altro store online, con i principali metodi di pagamento supportati e la possibilità di ottenere assistenza, pre e post vendita, utilizzando questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria