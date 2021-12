Un bug di Windows 11 limita notevolmente le prestazioni delle unità SDD e HDD. Dopo mesi dall’esordio dell’inconveniente, Microsoft ha finalmente risolto il problema con un nuovo aggiornamento di Windows Insider Preview.

Il problema non era di poco conto, in quanto le velocità di scrittura sull’unità C in Windows 11 erano praticamente dimezzate rispetto a Windows 10, mentre le velocità di lettura non erano interessate.

Microsoft risolve il problema con SSD e HDD in Windows 11

Il nuovo aggiornamento KB5007262 per Windows 11 elimina il bug relativo alle velocità di scrittura sull’unità C a causa dell’abilitazione del journal USN NTFS. L’update include anche altre correzioni. A seguire le più importanti.

Risolto un problema che impediva a Internet Explorer di funzionare quando si copiava e incollava il testo durante l’utilizzo dell’Input Method Editor (IME).

Risolto un problema che impediva la visualizzazione di Esplora file e dei menu di scelta rapida sul desktop.

Migliorate le prestazioni con le animazioni delle icone sulla barra delle applicazioni.

Risolto un problema che impediva a Esplora file di funzionare dopo aver chiuso una finestra di Esplora file.

Risolto un problema che causava uno sfarfallio quando si passava con il mouse sulle icone sulla barra delle applicazioni quando si utilizzava un tema ad alto contrasto

Risolto un problema che in determinate condizioni impediva la visualizzazione del rettangolo di attivazione della tastiera quando si utilizzava Visualizzazione attività, Alt-Tab o Snap Assist.

Risolto un problema che causava una perdita temporanea dell’audio sul dispositivo.

Aggiornate tutte le emoji del font Sogoe UI Emoji allo stile emoji Fluent 2D.

Per ulteriori dettagli sull’aggiornamento è possibile consultare la pagina di supporto ufficiale.

