Microsoft ha annunciato oggi il rilascio di un nuovo design per le applicazioni della sua suite Office, come precedentemente comunicato nel corso dell’estate, per allinearle all’interfaccia grafica di Windows 11.

Il nuovo design presenta un aspetto più pulito, ponendo un attenzione non troppo invasiva ai caratteristici colori di ogni applicazione, mentre il bordo esterno della finestra richiamerà il tema di default del sistema (chiaro o scuro che sia) con i classici bordi arrotondati tipici di Windows 11.

Microsoft dichiara inoltre di essere al lavoro per implementare l’effetto Mica, ovvero l’effetto visivo che ritroviamo nel menù Start, nelle Impostazioni e in altre parti di Windows 11 dove ci sono trasparenze. Il nuovo design di Office sarà disponibile non solo per gli utenti dell’ultima versione del sistema operativo, ma anche per chi utilizza ancora Windows 10 (ad eccezione dell’effetto Mica), sebbene sembra che la priorità verrà data all’ultima versione dell’ OS.

Se avete dunque una sottoscrizione attiva a Microsoft 365 oppure Microsotf Office 2021, potete verificare la presenza dell’aggiornamento dal toggle Coming soon nella barra superiore; considerate però che al momento il tasto è disponibile solo su Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook (quest’ultimo non vi permetterà di passare al nuovo aspetto grafico), una volta attivato nelle quattro applicazioni appena citate, verrà reso disponibile anche per tutte le altre come Access, Outlook, Project, Publisher e Visio.