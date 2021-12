Da Sky arrivano brutte notizie per i clienti che hanno stipulato l’abbonamento al pacchetto Intrattenimento Plus: il colosso satellitare, infatti, li sta informando che il canone mensile potrà subire un aumento di importo fino a 2 euro.

Stando a quanto si apprende dall’email che Sky sta inviando ai propri clienti, la causa di tale aumento sarebbe da ricercare nel recente incremento del costo dell’abbonamento mensile a Netflix (1 euro in più per quello Standard e 2 euro in più per quello Premium).

Ricordiamo che Intrattenimento Plus è il pacchetto che include oltre all’offerta Sky (serie TV, reality, programmi TV, ecc.) anche i contenuti disponibili in streaming su Netflix.

Sky aumenta il canone del pacchetto Intrattenimento Plus

Nonostante l’aumento dei prezzi di Netflix, Sky ha deciso di mantenere invariato il costo del proprio pacchetto Intrattenimento Plus fino al 31 gennaio mentre a partire dall’1 febbraio 2022 si adeguerà ai nuovi prezzi imposti dalla piattaforma di contenuti in streaming.

L’aumento dell’abbonamento Sky sarà di 1 euro al mese per i clienti che hanno aderito al pacchetto entro il 3 febbraio 2021 con Sky Q Black o Sky Q senza Parabola e piano Netflix Standard o Decoder Sky Q Platinum con Sky Q Plus attivo e piano Netflix Premium.

L’aumento sarà invece di 2 euro al mese per i clienti che hanno aderito al pacchetto entro il 3 febbraio 2021 con Sky Q Black o Sky Q senza Parabola o Sky Q Platinum (senza Sky Q Plus attivo) che hanno aggiunto il piano Netflix Premium.

Ovviamente i clienti Sky che non intendono accettare l’aumento dell’abbonamento mensile hanno la possibilità di recedere senza costi dal pacchetto Intrattenimento Plus chiamando il numero 02917171, inviando una raccomandata A/R (all’indirizzo Sky Italia – Casella Postale 13057 – 20141 Milano) o una PEC (all’indirizzo servizioclientisky@pec.skytv.it) oppure compilando l’apposito form nella sezione Fai da Te dell’Area Clienti del sito Sky (dopo avere effettuato l’accesso al proprio account).

Questa brutta notizia arriva a distanza di qualche giorno da un’altra novità che riguarda Sky, che ha deciso che ad aprile 2022 chiuderà la sua offerta dedicata al digitale terrestre.