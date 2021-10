Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti Standard e Premium

Netflix aumenta i prezzi dei piani più popolari, ossia Standard e Premium. A partire da oggi questi abbonamenti subiscono rincari di rispettivamente 1 e 2 euro al mese, mentre quello Base resta a 7,99 euro.

Netflix aumenta i prezzi dei piani Standard e Premium

In base a quanto riporta Netflix stessa si tratta di aumenti necessari per continuare a “fornire contenuti di qualità ai nostri abbonati“:

“Il nostro obiettivo principale è offrire un’esperienza di intrattenimento che superi le aspettative dei nostri abbonati. Stiamo aggiornando i nostri prezzi per riflettere i miglioramenti che apportiamo al nostro catalogo di film e di show e alla qualità del nostro servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore ai nostri abbonati. Proponiamo diversi piani di abbonamento affinché ciascuno possa trovare l’opzione più soddisfacente per le proprie esigenze.“

Mentre il piano Base Netflix resta ancorato a 7,99 euro al mese, quello Standard sale da 11,99 a 12,99 euro e quello Premium passa da 15,99 a 17,99 euro mensili. La rimodulazione tariffaria parte già da oggi, 2 ottobre 2021, per i nuovi iscritti. Per chi ha già un abbonamento attivo l’aumento partirà dal 9 ottobre: arriveranno avvisi tramite e-mail e notifiche da parte dell’applicazione 30 giorni prima della variazione di prezzo per il successivo rinnovo.

Vi ricordiamo che il piano Base (7,99 euro) permette la visione su un solo dispositivo alla volta (senza alta definizione), quello Standard (ora 12,99 euro) fa salire a 2 il numero di schermi e comprende l’HD, e infine quello Premium (ora 17,99 euro) permette di vedere contenuti allo stesso tempo su 4 dispositivi con la qualità del 4K.

Dopo aver iniziato a fare sempre più sul serio per troncare le condivisione degli abbonamenti, essersi lanciata nel mondo del gaming e aver aperto Netflix Italia per contabilizzare le tasse nel nostro Paese, il colosso dello streaming alza un po’ i prezzi: come reagiranno gli utenti a questi aumenti mensili? Potete già darci voi un’idea facendoci sapere la vostra nel solito box qui di seguito.

