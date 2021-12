Da Sky Italia arriva una notizia che probabilmente non sarà particolarmente gradita da tutti i suoi clienti che hanno deciso di puntare sull’offerta via digitale terrestre: il colosso satellitare, infatti, ha deciso che nei prossimi mesi questa soluzione avrà fine.

Sky sta avvisando via email i propri clienti che dall’1 aprile 2022 “il servizio Sky sul digitale terrestre passerà ad una nuova soluzione che combina digitale terrestre e internet”, con l’obiettivo di mettere a loro disposizione non solo l’attuale programmazione “tradizionale” ma anche tutta l’offerta on demand già garantita a chi utilizza Sky Q.

Sky Italia chiude la sua offerta sul digitale terrestre

Stando a quanto viene comunicato ai clienti di Sky sul digitale terrestre, nelle prossime settimane il colosso satellitare dovrebbe inviare loro il nuovo decoder Sky Q via Internet, grazie al quale avranno la possibilità di guardare non solo tutti i contenuti TV, Sport e Calcio in HD ma anche altri canali e, ovviamente, tutta l’offerta on demand (con l’imbarazzo della scelta tra serie TV, film, programmi e altro).

Sky Italia ci tiene inoltre a precisare che gli utenti potranno “continuare a guardare i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, con numerosi eventi sportivi in diretta, anche attraverso il digitale terrestre“, precisando che Sky Q via Internet è già compatibile con il nuovo digitale terrestre (ossia DVB-T2) e, pertanto, non sarà necessario acquistare una nuova TV o un altro decoder.

Il costo di attivazione del passaggio alla nuova soluzione è gratuito e i clienti di Sky Italia su digitale terrestre che vorranno continuare a guardare i contenuti del colosso satellitare troveranno tutti i dettagli nell’email ricevuta.

Questa decisione arriva a poche settimane dalla chiusura dei canali Premium (in programma per il 7 gennaio 2022), a conferma della riorganizzazione che sta portando avanti Sky, probabilmente anche per far fronte alla diminuzione di clientela in seguito alla perdita del pacchetto principale della Serie A (che viene trasmesso da Dazn).