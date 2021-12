Amazon sta aggiornando la sua linea di prodotti Fire TV con nuove feature, tra cui spicca Smart Home Dashboard: un sistema per consentire agli utenti di guardare e gestire i dispositivi smart connessi ad Alexa direttamente dalla propria TV. L’aggiornamento è in fase di rollout per gli utenti che posseggono un prodotto Fire TV negli USA e in Canada, e permette di gestire in modo rapido e semplice ogni prodotto smart che fa parte della domotica della propria abitazione.

Smart Home Dashboard su Fire TV e TV Omni

Accedere alla Smart Home Dashboard è semplice, basta chiederlo direttamente ad Amazon Alexa con il controllo vocale del telecomando della Fire TV o tramite uno degli ottimi speaker smart della linea Amazon Echo – i quali hanno ricevuto anche loro una succosa novità, ma su questo ci torneremo tra pochissimo. La dashboard è divisa in sezioni: Lights (luci), Plugs (prese), Switches (interruttori), Cameras (dispositivi di sorveglianza) e Smart Home.

L’interfaccia è anche accessibile parzialmente premendo il pulsante Alexa sul telecomando remoto: in questo caso vengono visualizzate una serie di scorciatoie per accedere alle sezioni della dashboard, alle news, al meteo, e alla libreria video. Quest’ultima funzione verrà gradualmente rilasciata per tutti i modelli di Fire TV e per l’ultima novità in casa Amazon, ovvero la serie di TV smart Amazon Omni Series e Amazon Fire TV 4-Series.

Alexa Home Theater per speaker Amazon Echo

Oltre alla nuova dashboard per il controllo dei dispositivi smart, l’aggiornamento porta Alexa Home Theater: questa feature è riservata alle TV smart di Amazon, oltre che alla Fire TV Stick 4K Max – di cui consigliamo caldamente l’acquisto, basta guardare la nostra recensione per capire il perché.

L’update permette di collegare speakers come Amazon Echo ed utilizzarli come se fossero un sistema home theater, e non soltanto per la visione di contenuti ma anche per giocare ai giochi preferiti sulla console Xbox X o PlayStation 5, o perché no, anche su Google Stadia. L’azienda fa però notare che i possessori di una Fire TV Stick 4K Max dovranno collegare il dispositivo ad un ingresso HDMI eARC affinché Alexa Home Theater possa essere utilizzato.

Supporto AirPlay 2, HomeKit e Zoom

Ultima, ma non per importanza, funzionalità aggiunta alle TV della serie Omni e 4-Series di Amazon è il supporto ad Apple AirPlay 2 e HomeKit. Con l’aggiornamento si potrà quindi estendere la visione dei contenuti dai dispositivi Apple alle smart TV, così come controllarle dall’app Casa. Sfortunatamente, per le serie Fire TV l’integrazione con AirPlay sembra essere ancora un lontano miraggio: una vera e propria mancanza che costringe gli utenti ad utilizzare applicazioni di terze parti come AirScreen, disponibile gratuitamente sullo store delle applicazioni, per emulare le funzionalità AirPlay.

Chi invece sperava di poter usare la propria TV Amazon per le riunioni di lavoro tramite Zoom dovrà attendere ancora un po’. Nelle prossime settimane, un aggiornamento permetterà di collegare una webcam 720p/1080p nell’apposita porta USB e partecipare a videoconferenze sull’app Zoom tramite il generoso schermo della smart TV di Amazon.

