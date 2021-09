Amazon svela la sua prima linea di smart TV: ecco tutti i dettagli

Amazon, dopo aver lanciato Amazon Fire TV Stick 4K Max, annuncia il suo ingresso nel mercato della smart TV con Amazon Fire TV Omni Series e Amazon Fire TV 4-Series.

Caratteristiche Amazon Fire TV Omni Series e 4-Series

Giusto una settimana fa vi avevamo parlato di un interessante rumor circa l’imminente ingresso di Amazon nel mondo dei televisori smart, ed in queste ore il colosso statunitense lo svela in maniera ufficiale con due modelli muniti di caratteristiche molto interessanti ed evidentemente strettamente avvinghiati ai servizi Amazon, tra cui Amazon Alexa.

Partendo da Amazon Fire TV Omni Series, quella che si potrebbe definire come la proposta per gli utenti esigenti, si tratta di televisori con pannelli da 43″, 50″, 55″, 65″ e 75″, tutti con risoluzione Ultra HD 4K (UHD) con tanto di supporto HDR10, HLG e Dolby Digital Plus. Muniti di un design dal forte sapore premium, i modelli da 65″ e 75″ vedono la presenza di una ulteriore ottimizzazione delle cornici.

“Abbiamo reinventato ciò che una TV può fare costruendola con due delle nostre esperienze più popolari al centro: la potenza intelligente sempre disponibile di Alexa e l’approccio all’intrattenimento basato sui contenuti di Fire TV“, sottolinea Daniel Rausch, vicepresidente del ramo dispositivi e servizi di intrattenimento Amazon. “Le nostre nuove smart TV Fire TV Omni Series, con accesso ad Alexa, rendono il controllo della tua TV più veloce, più semplice e più naturale.”

A tal proposito, quando si utilizza l’input tramite HDMI, i controlli vocali per Amazon Alexa funzionano indipendentemente se il televisore è acceso o spento, rendendo più semplice l’interazione con tutti i dispositivi smart disponibili in casa. Amazon Fire TV Omni Series dispone di funzioni aggiuntive con il Live View Picture-in-Picture per controllare le telecamere smart senza interrompere la visione di un contenuto multimediale, oppure avviare una video chiamata semplicemente agganciando una webcam.

Venendo poi alla linea Amazon Fire TV 4-Series, si tratta di modelli con pannelli da 43″, 50″ e 55″ a risoluzione 4K UHD, HDR10 e HLG. È la risposta di Amazon al mercato entry level delle smart TV, con molte delle funzionalità già viste per la serie Fire TV Omni Series.

Prezzo e disponibilità Amazon Fire TV Omni Series e 4-Series

Come c’era da aspettarselo, non ci sono informazioni circa l’eventuale disponibilità dei televisori smart per il nostro Paese. Vi terremo informati non appena ci saranno informazioni in tal senso.

Amazon Fire TV Omni Series partirà da un prezzo di 409,99 dollari, circa 350 euro, mentre Amazon Fire TV 4-Series sarà invece disponibile a partire da 369,99 dollari, circa 310 euro al cambio.

