Amazon lancia Fire TV Stick 4K Max per un’esperienza più ricca, veloce e fluida

Amazon annuncia l’arrivo di una nuova chiavetta per lo streaming: si tratta di Amazon Fire TV Stick 4K Max, una versione più potente di quella già in commercio. Andiamo a scoprire cosa cambia rispetto a quest’ultima e quali sono i miglioramenti, insieme al prezzo e alla disponibilità.

Arriva Amazon Fire TV Stick 4K Max, il 40% più potente del modello 4K

Amazon Fire TV Stick 4K Max è il 40% più potente rispetto a Fire TV Stick 4K ed è dotata di un nuovo processore quad core da 1,8 GHz, accompagnato da 2 GB di RAM. Questi miglioramenti le consentono di avviare le app più velocemente e di rendere la navigazione più fluida a livello generale. Inoltre porta al debutto il supporto allo standard Wi-Fi 6 grazie al chipset MediaTek MT7921LS, con il quale può reggere senza problemi più dispositivi collegati.

Fire TV Stick 4K Max supporta lo streaming 4K UHD, HDR e HDR10+, così come Dolby Vision e Dolby Atmos per quanto riguarda l’audio. Dà accesso a migliaia di applicazioni video e audio, Skill Alexa e tanti canali, tra cui Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay, Amazon Music, Spotify e Apple Music. Dispone del telecomando vocale Alexa di ultima generazione, con il quale trovare rapidamente i contenuti desiderati, ma anche controllare la smart home.

Per i più attenti all’ambiente, da segnalare che la nuova Fire TV Stick riceverà il badge Climate Pledge Friendly su Amazon.it, il programma che aiuta a scoprire i prodotti più sostenibili. A tal proposito, vale la pena specificare che la chiavetta entra in modalità Risparmio energetico quando non risulta in funzione.

Prezzo e uscita di Amazon Fire TV Stick 4K Max

Amazon Fire TV Stick 4K Max è disponibile da oggi in preordine su Amazon.it al prezzo di 64,99 euro, con consegne a partire dal 7 ottobre 2021. Per acquistarla o per saperne di più è possibile seguire il link qui in basso.

