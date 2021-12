Così come lo scorso anno, anche i nuovi iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono sprovvisti del caricabatterie in confezione, di conseguenza se state pensando di acquistarne uno dovrete per forza utilizzarne di già a disposizione o acquistarlo separatamente.

In tal senso vi viene incontro la nuova offerta su Amazon che prevede uno sconto interessante sul prodotto ufficiale a marchio Apple. Tra l’altro si tratta dell’alimentatore a ricarica rapida.

Sconto del 64% sull’alimentatore rapido Apple da 20W

L’utilità di acquistarlo è duplice: da una parte permette di soppiantare la mancanza dell’alimentatore in confezione, dall’altra si tratta dell’alimentatore rapido con supporto fino a 20W, con ingresso USB Type-C, perfetto per ricaricare più velocemente gli iPhone e gli iPad degli ultimi anni.

Lo sconto è interessante perché si tratta di un ribasso del 60% rispetto al prezzo di listino e ovviamente si tratta dell’alimentatore a marchio Apple, originale. Se dunque vi interessa non vi resta che recarvi su Unieuro alla pagina dedicata e completare l’acquisto al prezzo di 9,00 Euro invece di 25 Euro.

Aggiornamento ore 11.25: L’offerta è terminata, il prezzo è risalito.

Vi ricordiamo che l’alimentatore Apple da 20W è compatibile con tutti gli iPhone dalla generazione 8 in su, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro e tutti i modelli di Airpods.