Quali sono le novità da vedere a dicembre 2021 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche in questo caso non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a dicembre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Film da vedere su NOW e Sky On Demand

Cops 2: una banda di poliziotti (Uno Stinco di Santo e La Mano del Morto) (original)

Tra le novità NOW e Sky On Demand di dicembre due capitoli della serie di film con protagonista Claudio Bisio. L’arresto di “Anaconda” alla fine del precedente capitolo sembra aver portato un po’ di pace ad Apulia, ma la tranquillità è destinata a finire presto e il commissario Cinardi si ritrova a dover gestire nuovi casi con la sua banda di inusuali poliziotti. In Cops 2 avranno a che fare con il furto della preziosa croce di Sant’Oronzo e la misteriosa morte di un visconte.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 13 dicembre 2021.

Cops 2: una banda di poliziotti, il trailer ufficiale

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto

Le novità NOW e Sky On Demand di questo mese accolgono il giorno di Natale Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, sequel del film del 2017 con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Sono passati tre anni dalla fine della storia d’amore tra Monica e Giovanni, che è durata esattamente come avevano previsto, e i due si sono persi di vista. Per colpa di un furto però, la donna si ritrova nei guai ed è costretta a chiedere aiuto a Giovanni.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 25 dicembre 2021.

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, il trailer ufficiale

Riders of Justice

Questo mese arriva anche Riders of Justice, film che vede protagonista Mads Mikkelsen. Markus torna a casa per prendersi cura della figlia quando sua moglie muore in un tragico incidente ferroviario. La comparsa di un sopravvissuto porta l’uomo a sospettare che dietro si nasconda in realtà un omicidio: ora è determinato a trovare i responsabili.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 27 dicembre 2021.

Riders of Justice, il trailer ufficiale

The Father – Nulla è come sembra

Le novità NOW e Sky On Demand di dicembre accolgono The Father – Nulla è come sembra, film che fa segnare l’esordio del regista Florian Zeller. Anthony (Anthony Hopkins) mostra i sintomi del morbo di Alzheimer, dimenticando fatti, luoghi e persone: la sua vita prosegue per frammenti confusi che la sua mente non è in grado di ricomporre, al punto da far fatica a riconoscere anche la figlia Anne (Olivia Colman).

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 29 dicembre 2021.

The Father – Nulla è come sembra, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand

An imperfect murder – Un delitto imperfetto – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 State a casa – 2 dicembre 2021

– 2 dicembre 2021 Fuga a Parigi – 3 dicembre 2021

– 3 dicembre 2021 Capitan Sciabola e il diamante magico – 4 dicembre 2021

– 4 dicembre 2021 Il principe dimenticato – 5 dicembre 2021

– 5 dicembre 2021 Ammonite – Sopra un’onda del mare – 5 dicembre 2021

– 5 dicembre 2021 Le avventure di un matematico – 7 dicembre 2021

– 7 dicembre 2021 Amore, Natale e… baccalà – 8 dicembre 2021

– 8 dicembre 2021 47 metri – Great White – 9 dicembre 2021

– 9 dicembre 2021 Natale a 8 bit – 10 dicembre 2021

– 10 dicembre 2021 Waiting fot the Barbarians – 11 dicembre 2021

– 11 dicembre 2021 Maledetta primavera – 14 dicembre 2021

– 14 dicembre 2021 Quando l’amore bussa in ufficio – 15 dicembre 2021

– 15 dicembre 2021 Lost Christmas – 16 dicembre 2021

– 16 dicembre 2021 Elfkins – Missione best bakery – 17 dicembre 2021

– 17 dicembre 2021 Tesla – 19 dicembre 2021

– 19 dicembre 2021 Il cattivo poeta – 21 dicembre 2021

– 21 dicembre 2021 Beyond the edge – I maestri dell’illusione – 22 dicembre 2021

– 22 dicembre 2021 Comedians – 23 dicembre 2021

– 23 dicembre 2021 Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga – 24 dicembre 2021

– 24 dicembre 2021 C’era una truffa a Hollywood – 26 dicembre 2021

– 26 dicembre 2021 Mia moglie è un fantasma – 28 dicembre 2021

– 28 dicembre 2021 Il talento del calabrone – 29 dicembre 2021

– 29 dicembre 2021 School of Mafia – 30 dicembre 2021

Dall’1 al 31 dicembre 2021 è inoltre disponibile la Collection Christmas, dedicata ai film di Natale.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

And Just Like That… (miniserie)

Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) di nuovo insieme in And Just Like That…, miniserie HBO Max che ritorna nel mondo di Sex and the City. Le tre amiche passeranno dall’affrontare la complicata realtà della vita e dell’amicizia a 30 anni a quella ancora più complicata della vita e dell’amicizia da cinquantenni: il tutto mentre New York e il mondo stanno affrontando una pandemia.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 9 dicembre 2021 (v.o.), dal 18 con doppiaggio italiano.

And Just Like That, il trailer ufficiale

Made For Love

Le novità NOW e Sky On Demand accolgono Made For Love, serie TV basata sull’omonimo romanzo di Alissa Nutting. Hazel (Cristin Milioti) è la moglie di un miliardario del settore high tech, Byron: il loro matrimonio sembra andare bene finché l’uomo non decide di impiantare un chip nella mente della donna in modo che i loro cervelli riescano a comunicare direttamente. Cosa accadrà quando Hazel inizierà a perdere ogni sentimento nei confronti del marito?

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 13 dicembre 2021.

Made For Love, il trailer ufficiale

The Blacklist – stagione 9

Arriva su NOW e Sky On Demand la nona stagione di The Blacklist, popolare serie TV con protagonista James Spader. Le vite di Raymond e dei membri della Task Force dell’FBI sono cambiate in modi inaspettati, ma trovandosi ognuno a un bivio, uno scopo comune li costringe a rinnovare la missione originale: mettere fuori gioco Blacklisters pericolosi.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 19 dicembre 2021.

A casa tutti bene – La serie (original)

Questo mese debutta A casa tutti bene – La serie, serie targata Sky Original diretta da Gabriele Muccino e tratta dall’omonimo film sempre di Muccino uscito nel 2018. La famiglia Ristuccia gestisce da 40 anni uno dei ristoranti più rinomati di Roma: Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara sono sempre lì a dare una mano a Pietro e Alba, ma il fratello Paolo, da tempo in Francia per sfondare nel mondo dello spettacolo, torna a casa senza più un soldo in tasca. Un evento gravissimo e rimasto segreto per decenni torna all’improvviso a sconvolgere gli equilibri familiari.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 20 dicembre 2021.

A casa tutti bene – La serie, il trailer ufficiale

Two Weeks to Live (original)

Tra le novità anche Two Weeks to Live, nuova serie TV originale di genere black comedy con protagonista Maisie Williams. Kim Noakes è una giovane ragazza cresciuta insieme alla madre Tina tra le foreste scozzesi, isolata dalla società. Quest’ultima crede infatti che la fine del mondo sia vicina e ha trascorso gli ultimi anni a prepararsi insieme alla figlia. Il tutto degenera quando Kim prende per vero un video fake sulla fine del mondo e si decide a vendicarsi nei confronti dell’assassino del padre, coinvolgendo anche i fratelli.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 26 dicembre 2021.

Two Weeks to Live, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Awkwafina è Nora del Queens – 1 dicembre 2021 (Comedy Central)

– 1 dicembre 2021 (Comedy Central) Ippocrate – Specializzandi in corsia – 3 dicembre 2021

– 3 dicembre 2021 Paris Police 1900 – 4 dicembre 2021

– 4 dicembre 2021 The Hot Zone – Minaccia antrace (stagione 2) – 6 dicembre 2021

– 6 dicembre 2021 The Irish crime – 11 dicembre 2021

– 11 dicembre 2021 Yellowstone (stagione 4) – 14 dicembre 2021

– 14 dicembre 2021 Temple (stagione 2, original) – 27 dicembre 2021

(stagione 2, original) – 27 dicembre 2021 NCIS: Los Angeles (stagione 12) – 28 dicembre 2021

– 28 dicembre 2021 Cryptid – L’incubo del lago – 30 dicembre 2021

– 30 dicembre 2021 The Ibiza Affair (miniserie original) – 31 dicembre 2021

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a dicembre 2021. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Attiva il tuo abbonamento a Sky Q per non perderti tutte le novità del mese.

Potrebbe interessarti: le 15 migliori serie TV su NOW e Sky On Demand