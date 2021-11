Le novità Infinity+ di dicembre 2021 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato la scorsa primavera con la nascita di Mediaset Infinity, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese natalizio diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a dicembre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity+

Tolo Tolo

Un po’ di risate nelle novità Infinity+ di dicembre 2021 con Tolo Tolo, ultimo film con protagonista Checco Zalone. Dopo il fallimento del suo ristorante, Checco scappa dai suoi creditori e decide di rifugiarsi in Africa, dove si improvvisa cameriere in una struttura alberghiera. Nel paese scoppia improvvisamente una guerra civile e dei terroristi attaccano il villaggio turistico, spingendo l’uomo a provare a tornare in Italia clandestinamente.

Disponibile su Infinity+ dall’1 dicembre 2021.

Tolo Tolo, il trailer ufficiale

The Suicide Squad – Missione suicida

Arriva su Infinity+ tra le novità di dicembre 2021, anche se per una settimana, The Suicide Squad – Missione suicida, scritto e diretto da James Gunn. Il gruppo di antieroi, composto tra gli altri da Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba), Rick Flag, Captain Boomerang e Peacemaker (John Cena), si unisce alla segreta e misteriosa Task Force X per evadere dal penitenziario di Belle Reve. Prenderanno parte a una missione di ricerca seguendo le indicazioni di Amanda Weller (Viola Davis), ma ogni passo falso potrebbe costare la morte.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 3 al 9 dicembre 2021.

The Suicide Squad – Missione suicida, il trailer ufficiale

Joker

Restiamo nel mondo DC con Joker, il film che vede un grande Joaquin Phoenix interpretare il celebre personaggio dei fumetti. Arthur Fleck, attore comico fallito e ignorato dalla società, vaga per le strade di Gotham City iniziando una progressiva discesa verso gli abissi della follia, fino a diventare una delle peggiori menti criminali della storia.

Disponibile su Infinity+ dal 6 dicembre 2021.

Joker, il trailer ufficiale

Frammenti dal passato – Reminiscence

Le novità Infinity+ di dicembre 2021 includono Frammenti dal passato – Reminiscence, film che fa segnare il debutto di Lisa Joy come regista di un lungometraggio. Miami, 2030: un investigatore privato naviga nel mondo oscuro del passato per aiutare i suoi clienti ad accedere ai ricordi perduti. Mentre cerca di risolvere il mistero della scomparsa di un cliente, rimane coinvolto in una terribile cospirazione. Con Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e Thandie Newton.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 24 al 30 dicembre 2021.

Frammenti dal passato – Reminiscence, il trailer ufficiale

Malignant

Anche un horror tra i film da vedere sulla piattaforma con Malignant. Racconta la storia di Madison (Annabelle Wallis), una donna che convive con delle terribili visioni nelle quali assiste a dei violenti omicidi. Dopo essere rimasta sconvolta scoprendo che le immagini non sono solo nella sua testa, la donna cerca di capire chi sia il sadico omicida, scoprendo qualcosa, o meglio qualcuno, del suo passato.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 31 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Malignant, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity+

The bad seed – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 The Doorman – 5 dicembre 2021

– 5 dicembre 2021 Vittoria e Abdul – 6 dicembre 2021

– 6 dicembre 2021 Auguri per la tua morte – 6 dicembre 2021

– 6 dicembre 2021 Un amore all’altezza – 7 dicembre 2021

– 7 dicembre 2021 Matrimonio con l’ex – 7 dicembre 2021

– 7 dicembre 2021 An American pickle (Premiere) – dal 10 al 16 dicembre 2021

(Premiere) – dal 10 al 16 dicembre 2021 Blinded by the light – 12 dicembre 2021

– 12 dicembre 2021 Il grande salto – 13 dicembre 2021

– 13 dicembre 2021 The nun: la vocazione del male – 16 dicembre 2021

– 16 dicembre 2021 The Conjuring – Per ordine del diavolo (Premiere) – dal 17 al 23 dicembre 2021

(Premiere) – dal 17 al 23 dicembre 2021 It: Capitolo due – 19 dicembre 2021

– 19 dicembre 2021 Il libro di Henry – 20 dicembre 2021

– 20 dicembre 2021 Un viaggio indimenticabile – 21 dicembre 2021

– 21 dicembre 2021 Smallfoot: il mio amico delle nevi – 24 dicembre 2021

– 24 dicembre 2021 Odio l’estate – 30 dicembre 2021

– 30 dicembre 2021 Rise of the legend – 31 dicembre 2021

Serie TV da vedere su Infinity+

Questo mese non sono previste novità Infinity+ per quanto riguarda le serie TV. Vi ricordiamo che il mese scorso si è completata la serie integrale di Schitt’s Creek, disponibile nel catalogo con tutte e sei le stagioni. Aggiorneremo l’articolo in caso venissero annunciati cambiamenti.

Novità Infinity+ dicembre 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a dicembre 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di dicembre da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui in basso: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Leggi anche: i 10 migliori film su Netflix