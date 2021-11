Le novità Amazon Prime Video di dicembre 2021 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questo mese natalizio non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a dicembre 2021 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

Harry Potter, la saga completa (8 film)

Una delle novità Amazon Prime Video di dicembre 2021 è la saga di Harry Potter, che viene resa disponibile con tutti gli 8 film: La Pietra Filosofale, La Camera dei Segreti, Il Prigioniero di Azkaban, Il Calice di Fuoco, L’Ordine della Fenice, Il Principe Mezzosangue e i Doni della Morte (parte 1 e 2). Impossibile non conoscere le avventure che vedono protagonisti Harry, Ron ed Hermione, in lotta contro Voldemort e i suoi seguaci Mangiamorte: è arrivato il momento per un rewatch natalizio da parte degli appassionati.

Disponibili su Amazon Prime Video dall’1 dicembre 2021.

Io sono Babbo Natale

In esclusiva su Amazon Prime Video arriva Io sono Babbo Natale, l’ultimo film del grande Gigi Proietti. Ettore è un galeotto che non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. Finisce a casa di Nicola, un simpatico signore che non possiede oggetti di valore, ma sostiene di essere Babbo Natale: sarà vero?

Disponibile su Amazon Prime Video dal 6 dicembre 2021.

Io sono Babbo Natale, il trailer ufficiale

Encounter (original)

Riz Ahmed e Octavia Spencer in Encounter, il nuovo thriller sci-fi che vede un marine decorato partire in una missione per salvare i suoi due figli da una minaccia misteriosa. Proseguendo nel viaggio, i bambini dovranno lasciarsi in qualche modo l’infanzia alle spalle. Diretto da Michael Pearce e scritto da Joe Barton e dallo stesso regista.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 10 dicembre 2021.

Encounter, il trailer ufficiale

Being the Ricardos (original)

Tra le novità Amazon Prime Video di dicembre 2021 anche Being the Ricardos, film original con protagonisti Nicole Kidman e Javier Bardem. Lucille Ball e Desi Arnaz sono minacciati da sconcertanti accuse personali, diffamazioni politiche e taboo culturali: il film porta il pubblico nella writers room, sul palcoscenico e nel privato dei due artisti durante una settimana cruciale della produzione della loro rivoluzionaria sitcom. Con la regia del Premio Oscar Aaron Sorkin.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 21 dicembre 2021.

Being the Ricardos, il trailer ufficiale

A Quiet Place II

Su Prime Video sbarca a dicembre A Quiet Place II, sequel del fortunato film del 2018 con John Krasinski ed Emily Blunt. La famiglia Abbott è costretta ad affrontare i terrori del mondo esterno avventurandosi nell’ignoto: scoprirà che le creature che cacciano ascoltando i suoni non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 23 dicembre 2021.

A Quiet Place II, il trailer ufficiale

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto

Le novità Amazon Prime Video di questo mese sono parecchie e tra queste troviamo anche Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, sequel del film del 2017 con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Sono passati tre anni dalla fine della storia d’amore tra Monica e Giovanni, che è durata poco esattamente come previsto, e i due si sono persi di vista. Per colpa di un furto però, la donna si ritrova a chiedere aiuto a Giovanni.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 25 dicembre 2021.

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, il trailer ufficiale

La furia di un uomo – Wrath Of Man

Su Prime Video arriva La furia di un uomo – Wrath of Man, un action diretto da Guy Ritchie con un cast capitanato da Jason Statham. La Fortico Securities di Los Angeles assume un misterioso nuovo dipendente, che sembra essere un tipo tranquillo: quando lui e il suo partner diventano l’obiettivo di un tentativo di rapina, l’uomo rivela le sue formidabili abilità di tiratore esperto e di combattente corpo a corpo.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 27 dicembre 2021.

La furia di un uomo, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

L’amore bugiardo – Gone Girl – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Tulipani: Amore, onore e una bicicletta – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Il 7 e l’8 – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Anche se è amore non si vede – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Andiamo a quel paese – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 La Matassa – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Christmas Under the Stars – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Vampires – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Cogan – Killing Them Softly – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Pene d’amor perdute – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Un principe tutto mio 3 – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Robot Chicken Special Dc Comics 1 – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Robot Chicken Special Dc Comics 2 – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Robot Chicken Special Dc Comics 3 – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Mr Cobbler e la bottega magica – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Nut Job – Operazione noccioline – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 The Point Man – Creato per uccidere – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Così è la vita – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Tre uomini e una gamba – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Il delitto Fitzgerald – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Write Before Christmas – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 The Promise – 2 dicembre 2021

– 2 dicembre 2021 State a casa – 2 dicembre 2021

– 2 dicembre 2021 Recoil – A colpo sicuro – 3 dicembre 2021

– 3 dicembre 2021 Harriet – 6 dicembre 2021

– 6 dicembre 2021 Security – 7 dicembre 2021

– 7 dicembre 2021 Shoreditch – 15 dicembre 2021

– 15 dicembre 2021 Welcome To The Jungle – 20 dicembre 2021

– 20 dicembre 2021 Nemmeno io ti voglio – 20 dicembre 2021

– 20 dicembre 2021 Windfall – Pioggia infernale – 20 dicembre 2021

– 20 dicembre 2021 Scusate se esisto – 21 dicembre 2021

– 21 dicembre 2021 A un metro da te – 21 dicembre 2021

– 21 dicembre 2021 Beata ignoranza – 23 dicembre 2021

– 23 dicembre 2021 Il silenzio grande – 30 dicembre 2021

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Il piccolo Yeti – fino al 2 dicembre 2021

Downton Abbey – fino al 10 dicembre 2021

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Harlem (original)

Lato serie TV le novità Amazon Prime Video di dicembre 2021 si aprono con Harlem, che segue le vicende di un gruppo di ambiziose amiche provenienti dal noto quartiere di New York. Camille è una giovane professoressa di antropologia, Tye una creatrice di un’app di successo, Quinn è un’inguaribile romantica e stilista benestante, mentre Angie è un’attrice e cantante, vivace, senza filtri e con piena fiducia di sé.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 3 dicembre 2021.

Harlem, il trailer ufficiale

The Ferragnez – La serie (original)

A dicembre arriva in streaming The Ferragnez – La serie, un docu-reality in cui il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista. Il racconto di un periodo speciale delle loro vite, tra la seconda gravidanza, la prima partecipazione al Festival di Sanremo e non solo. Accanto ai due, oltre al primogenito Leone, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, la nonna e tante altre persone vicine.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 9 dicembre 2021.

The Ferragnez – La serie, la sigla ufficiale

The Grand Tour presents: Carnage A Trois (original)

Attesissimo dai fan del celebre trio composto da Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond, arriva tra le novità Amazon Prime Video di dicembre anche un nuovo special di The Grand Tour, denominato Carnage A Trois, che questa volta si tuffa nella cultura automobilistica francese. In un epico viaggio su strada che inizia dalle colline gallesi, un’avventura con disinnescamento di bombe, auto a propulsione, acrobazie in elicottero e un’emozionante gara prima di raggiungere il Canale della Manica.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 17 dicembre 2021.

The Grand Tour presents: Carnage A Trois, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Athf (stagione 9) – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 The Venture Bros. (stagione 2) – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Mr. Pickles (stagione 2) – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Robot Chicken (stagione 7) – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Dov’è Wally (stagione 2) – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 The Blacklist (stagioni 1-3) – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Casa Vianello (stagioni 1-3) – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Alex Rider (stagione 2, original) – 3 dicembre 2021

– 3 dicembre 2021 Station 19 (stagione 3) – 6 dicembre 2021

– 6 dicembre 2021 FC Bayern – Behind The Legend (original) – 8 dicembre 2021

(original) – 8 dicembre 2021 The Moth Effect – 10 dicembre 2021

– 10 dicembre 2021 The Expanse (stagione 6, original) – 10 dicembre 2021

– 10 dicembre 2021 Tampa Baes (original, sub. it.) – 10 dicembre 2021

(original, sub. it.) – 10 dicembre 2021 Yearly Departed (stagione 2, original, sub. it.) – 23 dicembre 2021

– 23 dicembre 2021 Everybody Loves Natti (original, sub. it.) – 24 dicembre 2021

(original, sub. it.) – 24 dicembre 2021 Orelsan: Montre Jamais Ça À Personne (original, sub. it.) – 31 dicembre 2021

Amazon segnala inoltre che le serie TV seguenti sono in scadenza questo mese:

The Mentalist (stagioni 1-7) – fino al 14 dicembre 2021

Vikings (stagioni 1-6) – fino al 31 dicembre 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a dicembre 2021 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di dicembre per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

