Cosa vedere tra le novità Disney+ di dicembre 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di un anno, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo natalizio, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a dicembre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Film da vedere su Disney+

The Last Duel

A pochi giorni dall’uscita nei cinema sbarca già su Disney+ per tutti gli abbonati The Last Duel, l’ultimo blockbuster firmato dal regista Ridley Scott. Basata su fatti reali, la pellicola è incentrata sull’accusa di Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) di essere stata brutalmente aggredita da Jacques Le Gris (Adam Driver), amico di suo marito Jean de Carrouges (Matt Damon). Per proteggere l’orgoglio e provare le affermazioni della moglie, quest’ultimo chiede una sfida all’ultimo sangue a Le Gris: in palio ci sono le vite di tutti e tre.

Disponibile su Disney+ dall’1 dicembre 2021.

The Last Duel, il trailer ufficiale

Downhill

Arriva a dicembre Downhill, commedia statunitense con Julia Louis-Dreyfus e Will Ferrell, remake del film svedese Forza Maggiore del 2014. Una famiglia americana è in vacanza sulle Alpi, quando all’improvviso una valanga rischia di travolgere il ristorante dove stanno pranzando: il comportamento del marito porta a galla il suo egoismo, e il matrimonio entra in crisi costringendo la coppia a rivalutare le proprie vite e ciò che provano.

Disponibile su Disney+ dal 10 dicembre 2021.

Downhill, il trailer ufficiale

Encanto

La vigilia di Natale è il giorno giusto per accogliere un’altra importante novità Disney+ di dicembre 2021: stiamo parlando di Encanto, film d’animazione uscito nei cinema nel mese di novembre 2021. Racconta la storia di una famiglia straordinaria che vive tra le montagne della Colombia, in una casa magica e in un luogo incantato chiamato Encanto. La magia del luogo ha donato a ogni bambino un potere unico, ma non a Mirabel: la magia del luogo è in pericolo, e sarà proprio lei l’ultima speranza della famiglia.

Disponibile su Disney+ dal 24 dicembre 2021.

Encanto, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Disney+

Diario di una schiappa – 3 dicembre 2021

– 3 dicembre 2021 Canto di Natale di Topolino – 3 dicembre 2021

– 3 dicembre 2021 Un Natale per Paperino – 10 dicembre 2021

– 10 dicembre 2021 Ron – Un amico fuori programma – 15 dicembre 2021

– 15 dicembre 2021 Evita – 17 dicembre 2021

– 17 dicembre 2021 Natale… di nuovo?! – 24 dicembre 2021

– 24 dicembre 2021 Topolino e Minni – Il desiderio di Natale – 24 dicembre 2021

– 24 dicembre 2021 Small Potatoes: Who Killed The USFL? – 24 dicembre 2021

– 24 dicembre 2021 The Rescue – Il salvataggio dei ragazzi – 31 dicembre 2021

– 31 dicembre 2021 Silly Little Game – 31 dicembre 2021

Serie TV da vedere su Disney+

L’uomo di casa (serie completa, stagioni 1-9)

Le novità Disney+ di dicembre 2021 accolgono la serie completa di L’uomo di casa, divertente sitcom con protagonista Tim Allen. Racconta le vicende della famiglia Baxter, composta da Mike e Vanessa e dalle loro tre figlie, Kristin, Mandy e Eve. L’uomo lavora in un negozio di caccia e pesca, suo “rifugio” per condividere le sue idee da uomo virile e un po’ rude con i colleghi e il suo capo Ed (Hector Elizondo).

Disponibile su Disney+ dall’1 dicembre 2021.

Benvenuto sulla Terra

L’era dell’esplorazione è tutt’altro che finita con Benvenuto sulla Terra, serie originale Disney+ targata National Geographic che segue il due volte candidato agli Oscar Will Smith in una straordinaria avventura intorno al mondo. In sei episodi prodotti tra gli altri dal regista Darren Aronofsky, Will è guidato da esploratori professionisti che lo porteranno a conoscere da vicino alcuni dei luoghi più spettacolari del pianeta.

Disponibile su Disney+ dall’8 dicembre 2021.

Benvenuto sulla Terra, il trailer ufficiale

Vida Perfecta

In arrivo a dicembre sulla piattaforma Vida Perfecta, una serie TV che fa un viaggio nell’universo femminile tra gioie, paure, bisogni, difficoltà e sessualità. Racconta la storia di tre donne trentenni molto diverse tra loro: Maria, la sorella Esther e l’amica del cuore della prima, Cristina. Maria, donna affermata e pignola, resta incinta di uno sconosciuto con disabilità mentale, Esther è una pittrice omosessuale esuberante e stravagante, mentre Cristina è un brillante avvocato.

Disponibile su Disney+ dall’8 dicembre 2021.

Vida Perfecta, il trailer ufficiale

The Book of Boba Fett

Tra le novità Disney+ di dicembre 2021 arriva The Book of Boba Fett, attesissima serie TV ambientata nell’universo di Star Wars con protagonista il leggendario cacciatore di taglie. Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand provano a farsi strada nel mondo criminale quando tornano tra le sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba. La serie è ambientata nella linea temporale di The Mandalorian.

Disponibile su Disney+ dal 29 dicembre 2021.

The Book of Boba Fett, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Disney+

The Glades (stagioni 1-4) – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 The Big Leap – Un’altra opportunità – 1 dicembre 2021

– 1 dicembre 2021 Miraculous: Le storie di Ladybug e Chat Noir (stagione 4, nuovi episodi) – 1 dicembre 2021

(stagione 4, nuovi episodi) – 1 dicembre 2021 Harrow (stagioni 1-3) – 8 dicembre 2021

– 8 dicembre 2021 Ducktales (stagione 3, nuovi episodi) – 8 dicembre 2021

(stagione 3, nuovi episodi) – 8 dicembre 2021 Foodtastic – 15 dicembre 2021

– 15 dicembre 2021 The Wonder Years – 22 dicembre 2021

– 22 dicembre 2021 Elena di Avalor (stagione 3) – 22 dicembre 2021

– 22 dicembre 2021 Sydney to the Max (stagione 2) – 22 dicembre 2021

– 22 dicembre 2021 No Crossover: Allen Iverson – 31 dicembre 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a dicembre 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

