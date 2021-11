NOW lancia una promozione in occasione della settimana del Black Friday che permette di portarsi a casa la Smart Stick a un prezzo scontato in abbinamento a 2 o 3 mesi di Pass a scelta. Vediamo nel dettaglio la proposta della nota piattaforma di streaming di Sky.

NOW, Smart Stick e mesi di contenuti inclusi nel prezzo: ecco l’offerta del Black Friday

L’offerta NOW consente di acquistare a prezzo scontato la NOW Smart Stick, la “chiavetta” HDMI che offre la visione dei contenuti del servizio di streaming di Sky (e non solo, grazie alle app Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e Spotify). Il prezzo scende da 29,99 a 14,99 euro (50% di sconto), ma non è finita qui: inclusi nel pacchetto 3 mesi gratis di Pass Cinema o Entertainment oppure 2 mesi di Pass Sport.

Il Pass Cinema permette di vedere i film targati Sky Cinema (inclusi i contenuti originali), il Pass Entertainment dà accesso alle serie TV, agli show e ai documentari di Sky Uno, Sky Atlantic, Sky Serie, Sky Investigation, FOX, Sky Documentaries, Sky Nature e non solo. Con il Pass Sport si possono invece vedere calcio, basket, tennis, Formula 1 e tanto altro. Al termine del periodo promozionale la visione continuerà a prezzo di listino (9,99 euro per il Cinema o Entertainment e 14,99 per lo Sport), a meno di disattivazione.

L’offerta NOW del Black Friday è disponibile fino al 5 dicembre 2021 sul sito NOW (con spedizione gratuita), su Amazon e presso una selezione di negozi di elettronica (compresi MediaWorld, Unieuro ed Euronics).

acquista NOW Smart Stick + 2 mesi Sport su Amazon

acquista NOW Smart Stick + 3 mesi Cinema o Entertainment su Amazon

