Le nuove tastiere e mouse di Logitech sfoderano un look decisamente in contrasto con lo stile sobrio del produttore, in quanto sfoggiano un design colorato e giocoso.

Da decenni azienda leader nel settore delle periferiche, Logitech non poteva ignorare le tastiere colorate con i cappucci in stile macchina da scrivere che stanno spopolando su TikTok.

Logitech lancia nuovi mouse e tastiere per TikTok

Le nuove tastiere e i mouse della linea Pop di Logitech sono disponibili in tre combinazioni di colori coordinati: rosa, giallo e nero, viola e giallo.

Sia la tastiera che il mouse mostrano una grande attenzione per le emoji. La tastiera è dotata di cinque pulsanti dedicati a destra con quattro copritasti emoji extra intercambiabili in dotazione. L’idea è di offrire la possibilità di scambiare i cappucci dei tasti e riprogrammarli in modo che corrispondano a un’emoji specifica.

La tastiera Logitech Pop Keys è wireless e meccanica con interruttori in stile Cherry MX Brown prodotti da TTC, tuttavia non è presente una porta USB per l’utilizzo come tastiera cablata.

Anche il mouse Pop segue lo stesso concetto essendo dotato di un pulsante programmabile sotto la rotella di scorrimento che per impostazione predefinita apre la finestra di selezione delle emoji. In entrambi i casi questi tasti e pulsanti possono essere riprogrammati per compiti diversi dalle emoji.

La durata della batteria dichiarata arriva fino a tre anni per la tastiera e a due anni per il mouse, sebbene nessuno dei due sia ricaricabile in quanto utilizzano rispettivamente batterie AAA e AA.

È possibile associare fino a tre dispositivi utilizzando una combinazione di Bluetooth e ricevitore USB Bolt di Logitech, fornito nella confezione con la tastiera, ma non il mouse.

A completare il corredo troviamo il tappetino da scrivania da 30 x 70 cm progettato per stare sotto una tastiera e un mouse.

Infine queste periferiche sono compatibili con il software Flow di Logitech, progettato per consentire a una tastiera e un mouse di controllare più computer.

I tre accessori sono già stati lanciati in vari paesi tra cui Cina e Australia all’inizio di quest’anno e usciranno negli Stati Uniti alla fine di questo mese al prezzo di 99,99 dollari per la tastiera, 39,99 dollari per il mouse e 19,99 dollari per il tappetino da scrivania.

Logitech afferma che arriveranno anche in Europa nel prossimo futuro con un prezzo che deve ancora essere annunciato.

