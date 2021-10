Echo Show 8 a un super prezzo su Amazon con più del 40% di sconto

Se siete alla ricerca di un nuovo smart display per la vostra casa potreste considerare l’offerta Amazon riguardante Echo Show 8 di prima generazione, che può essere acquistato con il 41% di sconto rispetto al listino di 109,99 euro.

Echo Show 8 in super offerta su Amazon.it

Echo Show 8 è uno smart display con Alexa che può essere utile in casa per gestire i promemoria, gli impegni quotidiani, restare in contatto con amici e parenti in videochiamata, ascoltare musica o visualizzare video in streaming (ad esempio con Amazon Music, Spotify, Amazon Prime Video, Netflix e così via), collegarsi ad altri dispositivi per la smart home (come i videocitofoni) e tanto tanto altro. Offre un display HD da 8 pollici e una fotocamera frontale disattivabile con il copri telecamera integrato.

Echo Show 8 di prima generazione è disponibile in offerta su Amazon.it al prezzo di 64,99 euro, con uno sconto del 41% sul prezzo di listino. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto (solamente pareggiato in altre occasioni come il Prime Day). Se avete la possibilità di spendere qualcosa in più potete considerare anche il modello di seconda generazione, acquistabile a 99,99 euro, che migliora la fotocamera e regola automaticamente i colori.

Prima di rimandarvi ai link diretti per l’acquisto, vi ricordiamo che si sta avvicinando il Black Friday. Potete già iniziare a salvare tra i preferiti le nostre pagine dedicate, tra le quali potete trovare le migliori offerte sulla smart home del Black Friday 2021.

acquista Amazon Echo Show 8 1a gen in offerta a 64,99 euro

acquista Amazon Echo Show 8 2a gen in offerta a 99,99 euro

