Da Expert arrivano le offerte dedicate allo Switch Off: non solo smart TV

Da Expert arrivano le offerte dedicate allo Switch Off: non solo smart...

Nella giornata di oggi, 18 ottobre 2021, Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, lancia il nuovo volantino “Tutti pronti per lo Switch OFF“, specifico per i punti vendita della piattaforma DGgroup e comprensivo di un’ampia selezione di offerte tech, che permettono anche di sfruttare i vantaggi del bonus TV e del Bonus Rottamazione TV in vista del (parziale) switch off.

Prima di entrare nel merito delle offerte va ricordato che Expert offre la possibilità – per gli ordini da 200 a 5.000 euro – di pagare in 10 mesi a tasso zero con prima rata a 30 giorni. Inoltre è disponibile il servizio “Prenota e Ritira”, che consente di prenotare i prodotti desiderati online e poi procedere al ritiro in negozio. La prima pagina del volantino menziona poi una promozione dedicata alle asciugatrici.

Offerte “Tutti pronti per lo Switch OFF” di Expert DGgroup (18-31 ottobre)

Detto del periodo di validità del volantino, che parte oggi e scade a fine mese, passiamo adesso alle migliori offerte tech “Tutti pronti per lo Switch OFF” di Expert DGgroup, già divise per categoria per facilità di consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Tablet e computer in offerta da Expert

Smart TV in offerta da Expert

Queste e tutte le altre offerte del volantino, comprensive di tante altre smart TV, elettrodomestici e altro, sono visibili al link sottostante:

Offerte “Tutti pronti per lo Switch OFF” di Expert DGgroup (18-31 ottobre)

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!

Potrebbe interessarti anche: Migliori smart TV di Ottobre 2021: ecco i nostri consigli