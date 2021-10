Cos’è e come funziona Audible

Audible è un servizio di Amazon che permette di acquistare e ascoltare contenuti digitali audio come audiolibri, programmi radio, televisivi e riviste e quotidiani. Nato indipendente e diventato parte di Amazon dal 2008, è il più grande produttore al mondo di audiolibri scaricabili ed è pensato per tutti coloro che amano ascoltare podcast e audio-letture.

Gli audiolibri forniscono una nuova esperienza di lettura che permette leggere un buon libro in qualsiasi momento, anche quando si sta guidando o si è impegnati a fare altro. Se si desidera sfruttare i tempi morti come per esempio il tempo passato alla guida in mezzo al traffico oppure semplicemente ascoltare un libro anziché leggerlo sul supporto cartaceo o digitale Audible è il servizio giusto da provare.

Cos’è Audible

Si tratta di una piattaforma digitale di Amazon dedicata ai podcast, alle trasmissioni radio online a puntate, e agli audiolibri. Si tratta di registrazioni audio che contengono per esempio un libro letto ad alta voce da una o più persone. Talvolta sono gli stessi autori che raccontano la storia tramite l’audiolibro, altre volte si tratta di personaggi dello spettacolo o della cultura.

L’audiolibro è una alternativa alla classica lettura, tramite il quale si può ascoltare una storia ovunque ci si trovi grazie a un’applicazione dedicata. Grazie agli audiolibri è possibile rivivere le storie dei personaggi preferiti anche mentre si fa sport, si guida, o si sta cucinando.

Come funziona Audible

Tramite un’App gratuita disponibile sia su Android sia su iOS, il servizio ti permette di portare i tuoi libri e i tuoi podcast ovunque, senza nemmeno il bisogno di una connessione a Internet! Audible infatti, è utilizzabile anche off-line così da non lasciarti mai senza i tuoi podcast e le tue storie preferite, non importa dove ti trovi, basta scaricare gli audiolibri.

Ecco come fare per iniziare ad ascoltare i contenuti:

sottoscrivere un abbonamento gratuito per 30 giorni alla piattaforma

scaricare l’applicazione (disponibile gratuitamente su qualsiasi dispositivo)

accedere alla piattaforma con l’account con il quale hai sottoscritto un abbonamento ad Amazon Audible

scegliere tra i sessantamila titoli con accesso illimitato, senza costi aggiuntivi

Puoi trovare i titoli di tuo interesse dall’home page dell’applicazione oppure aiutandoti con la barra di ricerca. Una volta trovato il podcast o l’audiolibro che desideri ascoltare ti basta cliccare sulla copertina e premere play per immergerti in una nuova storia.

Quanto costa Audible

A differenza di Prime Video e Prime Reading, Audible ha un prezzo separato rispetto all’abbonamento Prime. Con soli 9,99 euro al mese ti permette di avere accesso gratuitamente a più di sessantamila titoli tra podcast e audiolibri senza limiti d’ascolto. I primi 30 giorni sono gratis per tutti i nuovi iscritti al servizio. Al termine del periodo di prova, l’abbonamento si rinnova automaticamente per un mese, ma è possibile disattivare il servizio in qualsiasi momento.

Che cosa ti serve per usare Audible

Puoi accedere tramite il tuo browser Internet, ma molto più semplice è installare l’App sul tuo dispositivo preferito: è compatibile con quasi tutti i telefoni e tablet disponibili. Una cosa che devi assicurarti è di avere un account Amazon essendo Audible una società sussidiaria del gigante delle vendite al dettaglio.

Che cosa sono i crediti Audible

I crediti sono la valuta interna del servizio, non esistono in Italia, dove è disponibile un abbonamento standard di 9,99€ al mese che ti concede un l’accesso illimitato a tutti gli audiolibri e contenuti disponibili.

Come ottenere libri gratis su Audible

Quando ti iscrivi a un abbonamento gratuito di 30 giorni, riceverai anche l’accesso a tutti gli audiolibri.

Iscriviti subito alla prova gratuita di 30 giorni di Audible su Amazon

Come registrarsi ad Audible gratuitamente per 30 giorni

Puoi iscriverti alla prova gratuita utilizzando le informazioni del tuo account Amazon, il tuo account deve disporre di una carta di credito valida. Per iscriverti alla prova gratuita di Audible:

Vai alla pagina di prova gratuita di Audible. Clicca su Inizia la tua prova gratuita. Segui le istruzioni sullo schermo quando richiesto.

Una volta completati i passaggi precedenti, sarai iscritto a un abbonamento di prova gratuito di 30 giorni e potrai accedere ad oltre 60.000 titoli.







La tua iscrizione si rinnoverà automaticamente alla fine del tuo piano, incluso il tuo periodo di prova gratuito, se hai deciso di provarlo prima di impegnarti.

Se vuoi cancellare la tua iscrizione, puoi farlo accedendo al sito web di Audible e andando alla pagina “Dettagli account”. In “Impostazioni account” dovresti vedere l’opzione “cancella la mia iscrizione”. Seleziona questo e segui il istruzioni sullo schermo per terminare il tuo piano.

Ami leggere tanto quanto ascoltare? Non perderti la nostra selezione delle migliori offerte Kindle in circolazione.

Trova qualcosa da guardare stasera con la nostra guida TV.