Le foto salvate su iOS 15 vengono cancellate? Scopriamo come risolvere il bug

Tra le tantissime novità che Apple ha presentato con iOS 15, purtroppo sono arrivati anche alcuni bug che non rendono la vita facile a chi ha deciso di aggiornare il proprio iPhone all’ultima versione di iOS. Tra questi troviamo quello che cancella le proprie foto dal backup iCloud, ma procediamo con ordine.

Un bug che fa infuriare gli utenti Apple

Se siete soliti utilizzare l’applicazione Messaggi per scambiare foto con uno o più utenti presenti all’interno della conversazione e, per un qualsiasi motivo, decidete di eliminare la conversazione da Messaggi, al successivo backup di iCloud tutte le foto scambiate non saranno più presenti e saranno quindi perse per sempre – a meno di non farsele inviare nuovamente.

Ovviamente si tratta di un bug legato proprio a iOS 15 – gli utenti che non hanno ancora aggiornato non sono interessati dal problema – e purtroppo gli sviluppatori di Apple non hanno ancora preso in carico il problema per risolverlo una volta per tutte. La beta 2 di iOS 15, rilasciata giusto qualche ora fa, non contiene il fix per il bug e non si sa se perché Apple non è ancora informata del problema o perché il team di sviluppo non ha ancora pronta una soluzione; in ogni caso, ad oggi, l’unico modo per dribblare il problema è non eliminare le conversazioni dall’app Messaggi contenenti le immagini salvate in galleria.