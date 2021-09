Un nuovo leak su OnePlus Buds Z2 svela molte funzionalità interessanti

A distanza di quasi un anno dalla presentazione delle cuffie true wireless OnePlus Buds Z, il colosso cinese è impegnato nella realizzazione della nuova generazione di cui proprio qualche giorno ne abbiamo scoperto il design.

ANC, lunga autonomia e certificazione IP55

In queste ore un inedito leak pubblicato dal sempre ben informato Max Jambor, svela alcune delle funzionalità che dovrebbero trovare posto nel nuovo modello di cuffie true wireless. Innanzitutto si parla della implementazione della cancellazione attiva del rumore, una funzione ormai definita come standard anche per i modelli di cuffie TWS a buon mercato.

L’audio dovrebbe sfruttare la tecnologia Dolby Atmos mentre come connettività si parla del modulo Bluetooth 5.2. La certificazione IP55 per l’impermeabilità e la resistenza alla polvere, se confermata, renderebbe il dispositivo adatto a chi pratica sport all’aperto, mentre la batteria a lunga durata garantirebbe 7 ore di ascolto continuato per un totale di 38 ore se si sommano a quelle offerte dal case di ricarica.

Malgrado si sappia ancora poco del prezzo di lancio, già queste poche caratteristiche dipingono un quadro in cui OnePlus vuole intercettare tutti gli utenti interessati a cuffie true wireless con buona qualità audio, resistenza all’acqua, lunga autonomia e cancellazione attiva del rumore. Gli ultimi rumor indicano che la compagnia potrebbe presentare le cuffie già il mese prossimo, perciò teniamoci pronti a nuove leak e rumor già a partire dai prossimi giorni.

