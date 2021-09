Ecco le prime immagini delle cuffie OnePlus Buds Z2

Il settore delle cuffie true wireless è senza dubbio uno dei più vitali tra quelli che rientrano nel mondo della tecnologia mobile e tra le novità in arrivo vi è anche OnePlus Buds Z2, ossia la nuova generazione di una serie che lo scorso anno è riuscita a conquistare un gran numero di utenti.

E a distanza di quasi un anno dalla presentazione di OnePlus Buds Z (avvenuta a ottobre 2020 in occasione del lancio di OnePlus 8T) è normale che appassionati e addetti ai lavori siano ormai proiettati sulla seconda generazione, che potrebbe essere annunciata il prossimo mese.

Le prime anticipazioni sulle cuffie OnePlus Buds Z2

Nelle scorse ore sono apparse in Rete alcune anticipazioni su OnePlus Buds Z2, accompagnate dalle prime immagini rendering che potrebbero svelarci il design di queste nuove cuffie di OnePlus (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Stando a tali immagini, dal punto di vista del design il produttore cinese potrebbe avere deciso di non apportare rivoluzioni, limitandosi a delle piccole modifiche (gli auricolari dovrebbero essere più comodi da indossare).

Anche per la custodia di ricarica OnePlus avrebbe deciso di riproporre il medesimo design della precedente generazione e il nuovo modello si caratterizza per la presenza di una porta USB Type-C e di un logo sulla parte superiore mentre l’apertura sembra leggermente più piccola.

In queste immagini le cuffie OnePlus Buds Z2 sono mostrate soltanto in bianco ma, così come apprendiamo da 91Mobiles, è molto probabile che saranno commercializzate anche in almeno un’altra variante cromatica.

Al momento non vi sono informazioni sulle possibili caratteristiche tecniche delle nuove cuffie di OnePlus, che dovrebbero essere lanciate insieme a OnePlus 9 RT a ottobre. Sarà interessante scoprire il prezzo scelto dal produttore cinese e se la loro commercializzazione sarà limitata solo ad alcuni Paesi.

