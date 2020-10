Le OnePlus Buds Z sono ufficiali, con ottime prestazioni e un prezzo contenuto

Nel corso dell’evento in cui è stato presentato OnePlus 8T, il nuovo flagship della compagnia cinese, sono state annunciate anche le nuove cuffie OnePlus Buds Z. Progettati per offrire una esperienza musicale di qualità, soprattutto per gli utenti in movimento. le nuove cuffie true wireless sono ideali anche per lo sport e le attività all’aria aperta.

Grazie alla certificazione IP55 infatti sono in grado di resistere al sudore ma anche alla pioggia, permettendo agli utenti di utilizzarle in qualsiasi situazione. La qualità del suono è garantita dai driver dinamici da 10 millimetri, che offrono bassi ricchi e corposi grazie anche alla tecnologia Bass Boost.

E con la funzione Dynamic 3D Stereo, alimentata dalla tecnologia Dolby Atmos, le cuffie OnePlus Buds Z proietteranno l’utente al centro del palcoscenico, per un’esperienza sonora davvero coinvolgente. L’autonomia delle nuove cuffie arriva a 20 ore ed è sufficiente una carica di 10 minuti per garantire 3 ore di utilizzo, permettendovi di averle sempre a disposizione.

La connettività Bluetooth 5.0 garantisce una elevata stabilità di connessione e una maggiore copertura rispetto allo standard precedente e non mancano funzioni classiche come cancellazione del rumore ambientale, per una migliore qualità in chiamata e Quick Pair per un rapido abbinamento allo smartphone.

Le OnePlus Buds Z presentano un design a conchiglia, con una finitura lucida particolarmente curata che conferisce un look premium , senza però incidere sul prezzo finale. Nella confezione di vendita sono presenti gommini in silicone di tre differenti dimensioni, al fine di garantire il miglior comfort possibile, sia dal punto di vista della stabilità che della qualità sonora.

Le cuffie true wireless OnePlus Buds Z saranno in vendita dal 4 novembre sullo store ufficiale nella sola colorazione bianca a 59,00 euro. A seguire invece il link per acquistare OnePlus 8T su Amazon.