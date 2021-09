C'è un'offerta imperdibile per le Apple AirPods (2019) online

Le cuffie true wireless in circolazione sono ormai un’infinità, ma le Apple AirPods rimangono senza dubbio le più famose e adesso, grazie alla nuova offerta disponibile online da Unieuro, sono acquistabili a un prezzo imbattibile.

L’evento Apple della settimana scorsa ci ha portato numerose novità – iPhone 13 e iPhone 13 mini da una parte, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max dall’altra, Apple Watch 7, i nuovi iPad e iPad mini –, ma le chiacchierate e attese AirPods 3 non sono arrivate. Per questo motivo l’offerta di Unieuro è ancora più interessante.

Apple AirPods (2019): offerta di Unieuro (e Amazon)

Le Apple AirPods in offerta sullo store online della nota catena, infatti, sono il modello del 2019, ovvero quello di seconda generazione. Se non si considerano le AirPods Pro, che appartengono ad una serie diversa, parliamo dunque delle AirPods più recenti.

L’Offerta Revolution di Unieuro prevede uno sconto del 44 percento rispetto al prezzo di listino, in questo modo si arriva dai 179 euro di partenza – è il modello con custodia di ricarica classica, non wireless – al prezzo finale di 99,99 euro. Le AirPods di seconda generazione sotto la soglia psicologica dei 100 euro sono davvero una rarità e, se stavate pensando di acquistarle, non c’è assolutamente tempo da perdere.

Precisato che Unieuro permette di scegliere tra la consegna a domicilio e il ritiro in negozio, entrambi gratuiti, ecco il link da utilizzare:

Acquista Apple AirPods (2019) a 99,99 euro da Unieuro

Le stesse cuffie sono disponibili, allo stesso prezzo, anche su Amazon a questo indirizzo.