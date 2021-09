iPhone 13 Pro e 13 Pro Max ufficiali: schermi a 120 Hz, grandi batterie e fotocamere al top

Tutto, o quasi, secondo le aspettative nell’evento Apple più atteso del 2021, nel corso del quale il colosso di Cupertino ha presentato la nuova serie di iPhone, insieme a un paio di nuovi iPad e al nuovo Apple Watch. I due modelli più attesi sono indubbiamente iPhone 13 pro e iPhone 13 Pro Max, che incarnano il meglio della tecnologia Apple, con numerose novità sotto tutti i punti di vista.

iPhone 13 Pro e 13 Pro Max: 120 Hz ma non solo

La novità più interessante è indubbiamente rappresentata dagli schermi a 120 Hz, che li porta (sotto questo punto di vista) allo stesso livello dei top di gamma Android. Rimangono invariate le dimensioni, 6,1 pollici per iPhone 13 Pro e 6,7 pollici per iPhone 13 Pro Max, con un pannello Super Retina XDR OLED, che riceve il supporto ProMotion. Il refresh a 120 Hz permette quindi di ottenere animazioni più fluide, con frequenza di refresh variabile.

Decisamente più responsivo, grazie alla maggior frequenza del touch sampling, lo schermo dei nuovi iPhone, che rendono l’esperienza d’uso ancora più godibile. I nuovi pannelli raggiungono una luminosità massima di 1.000 nits, che permetterà di utilizzare lo smartphone senza problemi anche sotto la luce diretta del sole.

Sotto alla scocca trova posto il nuovissimo processore A15 Bionic, affiancato da un nuovo ISP che permette di aumentare la qualità delle immagini catturate, così come per i video. Questi ultimi possono godere del supporto alla registrazione 4K a 60 fps con Dolby Vision, con una nuova modalità cinematica di cui parleremo tra poco. Il nuovo A15 Bionic può contare su una architettura esa core, con due core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza, con un nuovo neural engine per aumentare le capacità di calcolo nel segmento dell’intelligenza artificiale.

Migliora la batteria. anche se come sempre Apple non fornisce la capacità esatta, che scopriremo nei prossimi giorni. Il produttore promette un’autonomia maggiorata di un’ora e mezza per iPhone 13 Pro rispetto ad iPhone 12 Pro, mentre per iPhone 13 Pro Max il miglioramento sarà di due ore e mezza.

Scendono le dimensioni del notch, che cala del 20% pur continuando a integrare i sensori necessari per la tecnologia FaceID. Si rinnova il design della fotocamera posteriore, con un cerchio in acciaio che circonda ogni sensore, protetto da lenti in zaffiro. Rimane la certificazione IP68, immancabile su un prodotto di questo livello, mentre è tutta nuova la colorazione Sierra Blue.

Gli schermi dei due iPhone 13 Pro e Pro Max sono protetti dal Ceramic Shield, una soluzione esclusiva degli iPhone, più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. Entrambi i nuovi smartphone saranno lanciati sul mercato con iOS 15, presto disponibile per tutti gli utenti dei modelli precedenti supportati.

Un comparto fotografico da favola

Il vero punto di forza di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max è però il nuovo comparto fotografico, che utilizza sensori di maggiori dimensioni. La nuova fotocamera grandangolare utilizza pixel da 1,9 micron, così da generare meno rumore e per una maggiore velocità di scatti, abbinata a un’apertura f/1.5 che garantisce grandi miglioramenti negli scatti con poca luminosità.

Su entrambi i modelli è presente la stabilizzazione ottica dell’immagine sui sensori, così da offrire video più stabili, anche senza l’intervento dell’utente. Il sensore ultra grandangolare può contare su un’apertura f/1.8, con un nuovo sistema di autofocus che migliora del 92% la resa in condizioni di scarsa luminosità, così da ottenere immagini maggiormente definite.

Grazie all’autofocus sull’ultra grandangolare e al nuovo software, è possibile scattare macro da una distanza minima di due centimetri, con la possibilità di utilizzare la funzione anche nelle modalità Slo-Mo e Time-Lapse. Su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max è presente un nuovo teleobiettivo da 77 mm equivalenti, che offre uno zoom ottico 3x e uno zoom combinato 6x sull’intero comparto fotografico.

iPhone 13 Pro e Pro Max sfruttano sia il Neural Engine più veloce sia il nuovo ISP, che portano a grandi miglioramenti dal punto di vista della potenza di calcolo nella fotografia computazionale. Con Photographic Styles gli utenti potranno portare le proprie preferenze su ogni immagine, sfruttando impostazioni predefinite e personalizzabili.

Con i nuovi iPhone la modalità notturna è disponibile, per la prima volta, su tutti e tre i sensori, e con Smart HDR 4 potete aspettarvi scatti con colori più vividi, maggiore contrasto e una maggiore luminosità, anche per quanto riguarda le foto di gruppo o quelle scattate nelle condizioni più difficili. Non mancano ovviamente le tante novità introdotte con i modelli precedenti, come Deep Fusion, Apple ProRAW e la modalità ritratto con Portrait Lighting.

Grossi passi in avanti nel reparto video, grazie alla modalità cinematica che aggiunge effetti di profondità con cambi automatici di messa a fuoco, per video dall’aspetto professionale e cinematografico. La messa a fuoco può essere modificata sia in tempo reale che in post produzione, attraverso le app Foto e iMovie per iOS e presto anche per iMovie e Final Cut Pro su macOS.

Completamente nuovo è ProRes, un nuovo code molto utilizzato nei video commerciali, nei film e nelle trasmissioni TV, con una maggiore fedeltà nel colore e una minore compressione dei dati.

Prezzi e disponibilità di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max

Entrambi i nuovi smartphone saranno preordinabili a partire dal 17 settembre, e disponibili a partire dal 24 settembre. Quattro le colorazioni a disposizione, Azzurro Sierra, Argento, Oro e Grafite. Ecco invece i prezzi delle diverse varianti di memoria dei due dispositivi: