Apple Watch 7 è ufficiale e pensa in grande grazie al nuovo schermo e molto altro

Apple Watch 7 è ufficiale e pensa in grande grazie al nuovo...

Nel corso del keynote più atteso dell’anno, intitolato “California Streaming”, Apple ha annunciato Apple Watch 7, il quale segna il cambiamento più radicale in termini di design dall’Apple Watch 3.

Nonostante alcuni rumor suggerissero un cambiamento estetico più estremo, con l’utilizzo di linee squadrate che andassero a richiamare il nuovo design degli iPhone, quello di Watch 7 rimane pressoché identico alla precedente generazione ad eccezione dello schermo.

Apple Watch 7 sfoggia un nuovo schermo più ampio e resistente

La grande novità è indubbiamente il display, più grande del 20% e con bordi più sottili che contribuiscono a ingrandire le dimensioni della cassa portando le due misure disponibili a 41 e 45mm.

Apple ha inoltre sottolineato come il display maggiorato di Apple Watch 7 sia in grado di mostrare il 50% di testo in più rispetto ai modelli precedenti e che watchOS 8 sia stato progettato al fine di trarre vantaggio dell’ampio display.

Tra le funzionalità del nuovo sistema operativo ottimizzate per la nuova dimensione del display sottolineiamo: l’aggiunta di una nuova tastiera QWERTY con cui rispondere ai messaggi tramite tap o swipe, due nuove watchface che traggono vantaggio del nuovo design e vari aggiornamenti alle app di sistema.

Le novità riguardo il display non finiscono qui perché Apple Watch 7 ora monta un vetro ancora più resistente alle cadute.

In aggiunta, il nuovo smartwatch può adesso contare sulla certificazione IP6X alla polvere, pur mantenendo la resistenza all’acqua grazie alla certificazione WR50.

La batteria non vede nessun miglioramento strutturale ma può adesso vantare una ricarica più veloce del 33% con un’autonomia dichiarata di 18 ore.

In merito Apple sostiene che saranno sufficienti 8 minuti di ricarica rapida per poter contare su 8 ore di tracciamento del sonno.

Infine una gradita novità è l’abbandono del formato USB-A per il caricabatterie che viene sostituito dal cavo di ricarica USB-C.

Prezzi e disponibilità di Apple Watch 7

Apple Watch 7 sarà disponibile in autunno nelle varianti in alluminio e in acciaio a partire da 399 dollari.

Watch 7 si va così ad aggiungere alla famiglia di smartwatch di casa Cupertino che vedrà ancora in vendita Watch 3 a partire da 199 dollari e Watch SE, a partire da 279 dollari.

Potrebbe interessarti anche: Apple lancia iPad 9 e iPad Mini 6 per accontentare tutti