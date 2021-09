Si inizia a parlare di Huawei Watch Fit 2, lancio già vicino?

Il primo Huawei Watch Fit era stato lanciato poco più di un anno fa, ad agosto 2020, e adesso nuove indiscrezioni vorrebbero il produttore cinese al lavoro sul successore Huawei Watch Fit 2.

Il Watch Fit di prima generazione, una sorta di ibrido tra uno smartwatch e una smartband, era stato il primo del brand ad adottare un design squadrato, poi ripreso sull’apprezzatissima Huawei Band 6 (ecco la nostra recensione). Al modello standard, che pure era stato lanciato in colorazioni particolari – Graphite Black con scocca e cinturino neri, Mint Green con scocca argento e cinturino verde e Sakura Pink con scocca oro e cinturino rosa – era stata successivamente affiancata la variante Huawei Watch Fit Elegant Edition, dotata di una cassa in acciaio inossidabile con finitura argento e oro e cinturini White e Midnight Black.

Oltre che per il design curato, Huawei Watch Fit (ecco la nostra recensione) era stato apprezzato a livello funzionale, grazie all’ampio display OLED, al GPS integrato, al monitoraggio di vari parametri (ritmo cardiaco, livello SpO2, sonno) e della pratica sportiva. Buona anche l’autonomia, mentre la parte smart era risultata un po’ carente, a partire dall’impossibilità di rispondere alle notifiche.

Adesso un noto informatore attivo su Weibo ha condiviso un post in cui dice che Huawei starebbe attualmente lavorando ad una nuova versione di Huawei Watch Fit. Questo fantomatico Huawei Watch Fit 2 dovrebbe portare delle non meglio precisate nuove funzioni.

L’informazione condivisa, per quanto verosimile – in fin dei conti è passato poco più di un anno dal lancio del primo modello –, non ci dice nulla di questo Huawei Watch Fit 2: non sono state condivise specifiche tecniche né tanto meno immagini.

Insomma, per il momento si tratta di una semplice voce di corridoio, non ci resta che aspettare qualcosa di più concreto, magari in arrivo direttamente da Huawei.

