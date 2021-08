Apple avvia un programma di riparazione per problemi d’audio su iPhone 12 e iPhone 12 Pro

Apple ha lanciato un programma di riparazione gratuita per i propri iPhone 12 e iPhone 12 Pro, in quanto alcuni modelli avrebbero la possibilità di manifestare problemi legati all’altoparlante per le chiamate, che potrebbe non emettere più i suoni.

iPhone 12 e iPhone 12 Pro con problemi all’audio in chiamata? Ci pensa Apple

Il problema sarebbe stato individuato da Apple su una piccola percentuale di smartphone, a causa di un componente che potrebbe guastarsi; i dispositivi coinvolti sono stati prodotti tra il mese di ottobre 2020 e il mese di aprile 2021.

Nessun problema invece per iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max, che Apple non ha coinvolto nel programma.

Se siete quindi in possesso di un iPhone 12 o di un iPhone 12 Pro che non emette suono dall’altoparlante durante una chiamata, non vi resta che contattare il supporto Apple o recarvi all’Apple Store più vicino a voi.

Apple si incaricherà di sistemare il dispositivo, a patto che lo stesso non sia affetto da eventuali danni hardware che potrebbero causare problemi durante la riparazione (ad esempio, lo schermo rotto): se così fosse, prima della riparazione “in garanzia”, dovreste sistemare il vostro iPhone (a vostre spese).

Il programma avrà una durata di 2 anni per tutti gli iPhone 12 e iPhone 12 Pro affetti dal problemi a partire dalla data di vendita (non viene quindi esteso il periodo di garanzia).