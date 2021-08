Forza Horizon 5, cloud gaming e molto altro nell’Xbox Showcase del Gamescom 2021

Nella serata della vigilia dell’evento Gamescom 2021, Microsoft ha rivelato diverse novità riguardanti il mondo Xbox, aggiornando gli utenti sui titoli Xbox Game Studios e dei partner di successo. Scopriamo insieme gli annunci più interessanti.

Ecco gli annunci Xbox dal Gamescom 2021

Al suo Gamescom Showcase, Microsoft ha mostrato maggiori dettagli sui titoli in arrivo sulla piattaforma Xbox, anche se purtroppo per gli appassionati non era presente uno dei giochi più attesi, vale a dire Halo Infinite. Ecco gli annunci principali fatti durante l’evento:

Playground Games ha condiviso otto minuti di gameplay di Forza Horizon 5 e ha presentato le cover car del gioco: si tratta della Mercedes-AMG ONE e della Ford Bronco Badlands 2021. In arrivo anche il controller Xbox in edizione limitata dedicato al titolo racing

e ha presentato le cover car del gioco: si tratta della Mercedes-AMG ONE e della Ford Bronco Badlands 2021. In arrivo anche il controller Xbox in edizione limitata dedicato al titolo racing Il team dietro ad Age of Empires IV ha rivelato “Hands on History”, la nuova componente narrativa in arrivo

ha rivelato “Hands on History”, la nuova componente narrativa in arrivo Il cloud gaming arriverà su Xbox Series X, Series S e Xbox One durante il prossimo autunno. Per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate ci saranno più di 100 giochi da godersi direttamente dal cloud

arriverà su Xbox Series X, Series S e Xbox One durante il prossimo autunno. Per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate ci saranno più di 100 giochi da godersi direttamente dal cloud Annunciato Microsoft Flight Simulator World Update VI , che sarà disponibile il 7 settembre 2021: il pacchetto celebra Germania, Austria e Svizzera, il nuovo aereo Junkers JU-52, il VoloCity Air Taxi in arrivo a novembre e la partnership con RARA

, che sarà disponibile il 7 settembre 2021: il pacchetto celebra Germania, Austria e Svizzera, il nuovo aereo Junkers JU-52, il VoloCity Air Taxi in arrivo a novembre e la partnership con RARA Double Fine Productions ha annunciato ufficialmente Psychonauts 2 con un trailer. Il gioco sarà disponibile sul Game Pass.

con un trailer. Il gioco sarà disponibile sul Game Pass. La mappa originale di State of Decay è in arrivo in State of Decay 2: Juggernaut Edition con un’esperienza open-world completamente rimasterizzata dall’1 settembre 2021

con un’esperienza open-world completamente rimasterizzata dall’1 settembre 2021 Techland ha mostrato il sistema di modifica della armi dell’atteso Dying Light 2 con un trailer di gameplay

Qui in basso potete trovare i trailer mostrati durante l’evento Xbox. Per maggiori dettagli su tutti gli annunci fatti da Microsoft potete seguire questo link.

Potrebbe interessarti: Microsoft svela una nuova edizione speciale del suo Controller Wireless per Xbox