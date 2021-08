Microsoft svela una nuova edizione speciale del suo Controller Wireless per Xbox

Microsoft ha presentato il Controller Wireless per Xbox nella nuova edizione speciale Aqua Shift, caratterizzata da una tonalità blu cangiante e da impugnature con motivo a spirale. Scopriamolo insieme.

Ecco il nuovo Controller Wireless in versione Aqua Shift

Il Controller Wireless per Xbox (ma non solo) arriva in una nuova edizione speciale molto colorata, ideale per chi desidera qualcosa di diverso dal solito pad nero o poco vivace. L’inedita colorazione si chiama Aqua Shift e come il nome stesso lascia intendere si tratta di una tonalità blu accesa, con motivo a spirale nella zona dell’impugnatura che ricorda l’acqua, con retro blu scuro.

Il nuovo Controller Wireless svelato da Microsoft resta ovviamente caratterizzato dalla presenza di una croce direzionale ibrida e dall’impugnatura antiscivolo per grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore, che consentiranno ai giocatori di rimanere concentrati sull’obiettivo. Al centro confermato il pulsante dedicato alla condivisione, che permetterà di acquisire e inviare i contenuti agli amici.

Il Controller Wireless Aqua Shift è compatibile con Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi mobile. Sarà disponibile in Italia sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori a partire dal 31 agosto al prezzo consigliato di 64,99 euro.