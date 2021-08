Infinity+ novità agosto 2021: film, serie TV e originals

Le novità Infinity+ di agosto 2021 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è recentemente rinnovato con la nascita di Mediaset Infinity, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ ad agosto 2021 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity+

Lasciali parlare (Premiere)

Le novità di agosto 2021 includono Lasciali parlare, film diretto da Steven Soderbergh con protagonista Meryl Streep. Alice Hughes è una scrittrice americana di successo e dovrebbe recarsi in Inghilterra per ricevere un premio letterario. Visto che ha paura di volare, decide di fare il viaggio in compagnia di alcuni suoi parenti e amici a bordo di una nave di lusso.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 6 al 12 agosto 2021.

Lasciali parlare, il trailer ufficiale

Quelli che mi vogliono morto (Premiere)

Una delle principali novità Infinity+ di agosto 2021 è Quelli che mi vogliono morto, disponibile con Premiere. Un adolescente, testimone di un omicidio, scappa da due assassini attraverso le regioni più selvagge del Montana. Una donna (Angelina Jolie), esperta di tecniche di sopravvivenza, costituisce la sua unica possibilità di salvezza.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 13 al 19 agosto 2021 e dal 27 agosto al 2 settembre 2021.

Quelli che mi vogliono morto, il trailer ufficiale

Godzilla vs. Kong (Premiere)

Per gli amanti della fantascienza torna su Infinity+ Premiere ad agosto Godzilla vs. Kong, l’ultimo capitolo dedicato al celebre kaiju. L’agenzia Monarch avvia una missione in un territorio sconosciuto alla ricerca dell’origine dei Titani nel tentativo di conoscerli più a fondo. Nel frattempo però, sull’isola di Skull, Godzilla e Kong vengono attratti da un’anomala attività sismica che metterà l’uno contro l’altro in un’epica battaglia: lo scontro nasconde un’oscura cospirazione.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 20 al 26 agosto 2021.

Godzilla vs. Kong, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity+

The Ride – 1 agosto 2021

– 1 agosto 2021 Non mi scaricare – 2 agosto 2021

– 2 agosto 2021 Qualcosa di meraviglioso – 3 agosto 2021

– 3 agosto 2021 Le amiche della sposa – 6 agosto 2021

– 6 agosto 2021 Instant Family – 10 agosto 2021

– 10 agosto 2021 Mamma mia! – 11 agosto 2021

– 11 agosto 2021 Ready Player One – 13 agosto 2021

– 13 agosto 2021 Serenity – L’isola dell’inganno – 14 agosto 2021

– 14 agosto 2021 La mummia – La tomba dell’imperatore dragone – 18 agosto 2021

– 18 agosto 2021 L’A.S.S.O. nella manica – 19 agosto 2021

– 19 agosto 2021 Scappo a casa – 22 agosto 2021

– 22 agosto 2021 Shazam! – 28 agosto 2021

– 28 agosto 2021 La Llorona – Le lacrime del male – 28 agosto 2021

– 28 agosto 2021 Attacco al potere 3 – 28 agosto 2021

Serie TV da vedere su Infinity+

Roswell, New Mexico – stagione 2

Le novità Infinity+ di agosto includono la seconda stagione di Roswell, New Mexico, serie TV basata sulla serie di libri Roswell High. Racconta una storia d’amore ambientata in una piccola cittadina infestata dagli alieni, con persone che si sentono estranee al loro mondo per diversi motivi. La prima stagione è già disponibile al completo sulla piattaforma.

Disponibile su Infinity+ dall’1 agosto 2021.

Roswell, New Mexico 2, il trailer ufficiale

Schitt’s Creek – stagione 3

Dopo le prime due stagioni, sbarcate su Infinity+ il mese scorso, arriva anche la terza stagione di Schitt’s Creek, con protagonista Eugene Levy. Un ricco magnate di video store si ritrova improvvisamente al verde ed è costretto a trasferirsi insieme alla moglie e ai due figli in una piccola e deprimente città che aveva comprato per gioco. Dovranno tutti affrontare una vita diversa da quella alla quale erano abituati e scoprire cosa significhi essere una famiglia.

Disponibile su Infinity+ dal 26 agosto 2021.

Schitt’s Creek, il trailer ufficiale di lancio

Novità Infinity+ agosto 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ ad agosto 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di agosto da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui in basso: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

