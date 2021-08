NOW e Sky On Demand novità agosto 2021: film, serie TV e originals

NOW e Sky On Demand novità agosto 2021: film, serie TV e...

Quali sono le novità da vedere ad agosto 2021 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? Il popolare servizio di streaming di Sky offre ogni mese diverse new entry, e anche in questo caso non fa eccezione visto il recente arrivo dei nuovi canali. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand ad agosto 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Film da vedere su NOW e Sky On Demand

Un uomo sopra la legge

La prima novità NOW e Sky On Demand di agosto 2021 è il film d’azione Un uomo sopra la legge, con protagonista il “veterano” del genere Liam Neeson. L’allevatore Jim Hanson sta attraversando un momento difficile dal punto di vista economico, ma le cose stanno per diventare ancora più complicate: rimarrà invischiato in una caccia da parte del cartello messicano, che vuole mettere le mani su un bambino che ha oltrepassato illegalmente il confine con gli Stati Uniti.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 2 agosto 2021.

Un uomo sopra la legge, il trailer ufficiale (v.o.)

Breaking News a Yuba County (original)

Ad agosto arriva su NOW e Sky On Demand la black-comedy firmata Sky Original Breaking News a Yuba County, con Allison Janney, Mila Kunis e Matthew Modine. Quando il marito scompare misteriosamente, la casalinga Sue finisce sotto i riflettori e diventa una celebrità locale: tutti vogliono sapere che fine ha fatto l’uomo, e la donna si imbarca in una ricerca in tutta la contea di Yuba nel tentativo di ritrovarlo.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 9 agosto 2021.

Breaking News a Yuba County, il trailer ufficiale

Lockdown all’italiana

Tra le novità di agosto 2021 anche Lockdown all’italiana, commedia d’esordio di Enrico Vanzina con Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Martina Stella e Biagio Izzo. Mariella scopre che il marito Giovanni l’ha tradita con una ragazza della periferia di Roma, Tamara, e la liason viene scoperta anche dal compagno di quest’ultima. Le due coppie decidono di separarsi, ma viene emanato il decreto con le nuove misure anti-contagio: dovranno imparare a sopportarsi.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 16 agosto 2021.

Lockdown all’italiana, il trailer ufficiale

Judas and the Black Messiah

Uno dei pezzi forte tra le novità NOW e Sky On Demand di agosto 2021 è senza dubbio Judas and the Black Messiah, film vincitore di due Premi Oscar 2021 (miglior attore non protagonista e miglior canzone, con un totale di sei candidature). 1967: infiltrato nell’influente Black Panther Party dell’Illinois, Bill O’Neal (Lakeith Stanfield) scala le gerarchie del partito e si avvicina al capo, Fred Hampton (Daniel Kaluuya). La pellicola è basata su eventi reali.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 25 agosto 2021.

Judas and the Black Messiah, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand

Intrigo – Morte di uno scrittore – 1 agosto 2021

– 1 agosto 2021 Spaccapietre – 2 agosto 2021

– 2 agosto 2021 Mi stai ammazzando, Susana – 4 agosto 2021

– 4 agosto 2021 Ricomincio da te – 6 agosto 2021

– 6 agosto 2021 Intrigo – La nemica del cuore – 8 agosto 2021

– 8 agosto 2021 Jack in the box – 11 agosto 2021

– 11 agosto 2021 Dietro la notte – 12 agosto 2021

– 12 agosto 2021 Babyteeth – Tutti i colori di Milla – 13 agosto 2021

– 13 agosto 2021 Intrigo: Samaria – L’omicidio Vera Kall – 15 agosto 2021

– 15 agosto 2021 New York Academy – Freedance – 17 agosto 2021

– 17 agosto 2021 Un divano a Tunisi – 19 agosto 2021

– 19 agosto 2021 Viaggio ai confini della Terra – 20 agosto 2021

– 20 agosto 2021 Coma – 22 agosto 2021

– 22 agosto 2021 1917 – 23 agosto 2021

– 23 agosto 2021 La tela dell’inganno – 24 agosto 2021

– 24 agosto 2021 Hard Kill – 25 agosto 2021

– 25 agosto 2021 Ricchi di fantasia – 26 agosto 2021

– 26 agosto 2021 The 2nd – Uno contro tutti – 27 agosto 2021

– 27 agosto 2021 DNA – Le radici dell’amore – 28 agosto 2021

– 28 agosto 2021 Né Giulietta né Romeo – 29 agosto 2021

– 29 agosto 2021 L’ombra delle spie – 30 agosto 2021

– 30 agosto 2021 Hell on the border – Cowboy da leggenda – 31 agosto 2021

Questo mese sono inoltre previste le Collection dedicate a Liam Neeson (fino al 6 agosto), Fast & Furious (7-20 agosto), Paola Cortellesi (21-27 agosto) e 100% Animation (dal 28 agosto al 10 settembre).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Jett – Professione ladra

La prima novità che scopriamo lato serie TV di agosto 2021 di NOW e Sky On Demand è Jett – Professione ladra. Daisy Kowalski (Carla Cugino), soprannominata Jett, è una ladra molto abile che ha scontato un periodo di detenzione in prigione e desidera lasciarsi il crimine alle spalle, prendendosi cura della figlia piccola. Non ha però fatto i conti con potenti e pericolosi malviventi, che vogliono approfittare delle sue abilità per compiere dei furti e non accettano un “no” come risposta.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 2 agosto 2021.

Jett – Professione ladra, il trailer ufficiale

Mirage

Le novità del mese includono anche Mirage, serie TV thriller e di spionaggio co-prodotta da RAI, France TV e Zdf. Ambientata ad Abu Dhabi, vede protagonista un esperto di sicurezza per sistemi nucleari, la cui vita cambia nel momento in cui la CIA inizia a tenerlo d’occhio, e Claire, che parte dalla Francia e si imbarca in una missione che include ricatti, sabotaggi nucleari e inganni.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 18 agosto 2021.

Mirage, il trailer ufficiale

The White Lotus (miniserie)

Su NOW e Sky On Demand debutta la miniserie HBO The White Lotus, con Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge e Alexandra Daddario. In un resort esclusivo delle Hawaii si ritrovano diversi ospiti per una vacanza, che desiderano rilassarsi e rigenerarsi per qualche giorno: col passare del tempo però, iniziano a emergere questioni inaspettate e misteriose, che riguardano sia i turisti sia la struttura stessa.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 30 agosto 2021.

The White Lotus, il trailer ufficiale (v.o.)

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The L Word: Generation Q (stagione 2) – 14 agosto 2021

– 14 agosto 2021 Bulletproof (stagione 3) – 22 agosto 2021

– 22 agosto 2021 All American (stagione 3) – 26 agosto 2021 (Premium Stories, solo Sky On Demand)

– 26 agosto 2021 (Premium Stories, solo Sky On Demand) Coroner (stagione 3) – 27 agosto 2021

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand ad agosto 2021. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

