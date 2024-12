Il Nuovo Kindle è arrivato sul mercato da poche settimane ed è già in offerta diventando il regalo tech perfetto per amici e parenti (ma anche per sé stessi). La nuova generazione dell’ebook reader di Amazon può essere acquistata a prezzo scontato. L’offerta vale anche per la nuova colorazione, Verde Matcha, ideale per chi preferisce una soluzione diversa rispetto al più classico nero. Vediamo i dettagli della promozione.

Nuovo Kindle in offerta su Amazon giusto in tempo per Natale

La nuova generazione di Kindle rappresenta un netto salto in avanti di qualità rispetto al modello precedente, pur conservando il suo iconico design e tutte le funzionalità tipiche del lettore. Il modello di nuova generazione è più leggero e compatto, ha uno schermo da 6 pollici con trattamento antiriflesso ed ha ricevuto un aggiornamento hardware che ha reso più rapido il cambio di pagina, migliorando l’utilizzo sotto tutti i punti di vista.

C’è anche il sistema di illuminazione frontale regolabile, che consente di leggere al buio in modo ancora più semplice. Da segnalare anche un miglioramento dell’autonomia, che rappresenta un ulteriore punto di forza per la nuova generazione, rispetto al modello precedente. Con una sola carica è possibile arrivare a 6 settimane di utilizzo. Ci sono, inoltre, 16 GB di spazio di archiviazione.

Sfruttando l’offerta in corso, il Nuovo Kindle è ora acquistabile al prezzo di 94,99 euro, con un risparmio di 15 euro rispetto al prezzo di lancio e con la possibilità anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi, selezionando l’opzione presente nella pagina del prodotto. Il lettore è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile con consegna gratuita oltre che con reso gratuito fino al 31 gennaio 2025 (un vantaggio aggiuntivo se state pensando di regalare il Kindle).

Per accedere subito all’offerta basta utilizzare il link riportato di seguito che vi porterà direttamente alla pagina del prodotto. Lo sconto è valido solo per un periodo di tempo limitato.

Per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del giorno potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.