Disney+ novità agosto 2021: film, serie TV e originals

Cosa vedere tra le novità di agosto 2021 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia già da più di un anno, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese estivo accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo agosto 2021, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ ad agosto 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Film da vedere su Disney+

Tolkien

Le novità Disney+ di agosto 2021 si aprono con Tolkien, film che esplora gli anni di formazione dell’autore, rimasto orfano e alla ricerca di ispirazione tra amicizia e amore in un gruppo di compagni di scuola emarginati. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale minaccia di fare tutto a pezzi, ma gli fornisce l’esperienza per scrivere i suoi famosi romanzi della Terra di Mezzo.

Disponibile su Disney+ dal 13 agosto 2021.

Tolkien, il trailer ufficiale

Crudelia

Dopo il passaggio con Accesso VIP dello scorso aprile, ad agosto arriva per tutti gli abbonati Disney+ Crudelia, il film live action che racconta gli esordi ribelli di una delle antagoniste più celebri del mondo del cinema, interpretata da Emma Stone. Ambientata durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, la pellicola racconta le vicende di una giovane di nome Estella, desiderosa di farsi un nome nel mondo della moda. L’avvicinamento alla Baronessa von Hellman (Emma Thompson) la porterà ad abbracciare il suo lato malvagio.

Disponibile su Disney+ dal 27 agosto 2021.

Crudelia, il trailer ufficiale

Gli amici delle vacanze (Star Original)

Su Disney+ sbarca ad agosto Gli amici delle vacanze, una nuova commedia targata Star con John Cena. I morigerati Marcus e Emily fanno amicizia in un resort in Messico con Ron e Kyla, festaioli e sempre alla ricerca di nuove emozioni, e si lasciano trasportare dal momento per una settimana di divertimento disinibito. Mesi dopo, la coppia resta sconvolta quando i due si presentano senza invito al matrimonio, creando il caos e dimostrando che ciò che accade in vacanza non rimane necessariamente in vacanza.

Disponibile su Disney+ dal 27 agosto 2021.

Gli amici delle vacanze, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Disney+

Romy & Michelle – 6 agosto 2021

– 6 agosto 2021 Beaches – 13 agosto 2021

– 13 agosto 2021 Disney Gallery: The Mandalorian 2 – 25 agosto 2021

– 25 agosto 2021 Joy – 27 agosto 2021

Serie TV da vedere su Disney+

What if…?

Una delle novità più interessanti di agosto 2021 su Disney+ è What if…?, la prima serie animata dei Marvel Studios che si rimescola le carte del Marvel Cinematic Universe reimmaginando i celebri eventi dei film in modo inaspettato. Nella versione originale comprende le voci delle star, che tornano a interpretare i rispettivi ruoli da supereroe.

Disponibile su Disney+ dall’11 agosto 2021.

What if…?, il trailer ufficiale

The Walking Dead – stagione 11 (prima parte)

Disney+ si assicura per il mese di agosto l’importante esclusiva sull’ultima stagione di The Walking Dead (l’undicesima), che sarà divisa in tre parti e vedrà un totale di 24 episodi. Alexandria è gravemente compromessa dalla carneficina e dalla devastazione lasciata dai Sussurratori, e gli abitanti cercano di rifortificare la città e di trovare sostentamento per sempre più persone: tra queste Maggie e il suo nuovo gruppo. La situazione è difficile per tutti e le tensioni per gli eventi passati riaffiorano, facendo prevalere l’istinto di sopravvivenza sulla collaborazione.

Disponibile su Disney+ dal 23 agosto 2021.

The Walking Dead 11, il trailer ufficiale

McCartney 3, 2, 1 (Star Original)

La nuova serie TV in sei episodi McCartney 3, 2, 1 esplora la musica e la creatività in modo unico: Paul McCartney incontra il leggendario produttore Rick Rubin in un approfondito faccia a faccia per discutere del lavoro rivoluzionario coi Beatles, dei 50 anni come solista e non solo. Gli spettatori potranno unirsi a Paul e Rick per una conversazione intima sul lavoro di composizione, le influenze e le relazioni personali che hanno ispirato le canzoni più iconiche.

Disponibile su Disney+ dal 25 agosto 2021.

McCartney 3, 2, 1, il trailer ufficiale

Only Murders in the Building (Star Original)

Tra le novità Disney+ di agosto 2021 anche Only Murders in the Building, nuova serie creata da Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman. Segue tre estranei (lo stesso Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short) che condividono un’ossessione per il genere true crime e si ritrovano improvvisamente coinvolti in un’orribile morte nel palazzo in cui vivono. I tre sospettano si tratti di un omicidio e si mettono a investigare utilizzando la loro conoscenza nel “genere”.

Disponibile su Disney+ dal 31 agosto 2021.

Only Murders in the Building, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Disney+

Marvel Studios: Legends (episodi 10-12) – 4 agosto 2021

– 4 agosto 2021 Body of Proof (stagioni 1-3) – 4 agosto 2021

– 4 agosto 2021 Corto circuito (stagione 2) – 4 agosto 2021

– 4 agosto 2021 9-1-1: Lone Star (stagioni 1-2) – 11 agosto 2021

– 11 agosto 2021 American Dad (stagioni 11-15) – 11 agosto 2021

– 11 agosto 2021 Criminal Minds: Suspect Behaviours – 18 agosto 2021

– 18 agosto 2021 Elena, diventerò presidente (stagione 2) – 18 agosto 2021

– 18 agosto 2021 Godfather of Harlem (stagione 2, Star Original) – 18 agosto 2021

– 18 agosto 2021 Vita da cucciolo – 18 agosto 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ ad agosto 2021 tra film, serie TV e originals.