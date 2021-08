Amazon Prime Video novità agosto 2021: film, serie TV e originals

Le novità Amazon Prime Video di agosto 2021 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questo mese estivo non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video ad agosto 2021 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione, ancora una volta partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

Pessime storie (original)

La prima novità Amazon Prime Video di agosto 2021 è Pessime storie, film in quattro parti diretto da Javier Fesser che ha guadagnato tre nomination ai premi Goya 2021, tra i quali migliori effetti speciali e miglior sceneggiatura. Don Horacio sorprende i suoi ospiti con una reazione inattesa a un regalo, Bermejo cerca di raggiungere la spiaggia, ma una serie di avvenimenti lo spingono verso l’entroterra, Tina e Ayoub intrecciano un rapporto che cambierà la vita di entrambi, mentre Alipio si rivolge a un’azienda che si occupa di creare alibi dopo un’accusa di appropriazione indebita.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 3 agosto 2021.

Pessime storie, il trailer ufficiale (v.o.)

Evangelion:3.0+1.01 Thrice upon a time

Una delle novità Amazon Prime Video più attese di agosto 2021 è Evangelion:3.0+1.01 Thrice upon a time, quarto e ultimo capitolo della nuova edizione cinematografica della popolare saga, fenomeno della cultura pop anime giapponese basata sulla storia di un’arma umanoide artificiale. Misato e il suo gruppo anti-Nerv Wille arrivano a Parigi, città ormai rossa per effetto del Core. L’equipaggio dell’ammiraglia Wunder atterra su una torre di contenimento, con solo 720 secondi per ripristinare la città.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 13 agosto 2021.

Evangelion:3.0+1.01 Thrice upon a time, il trailer ufficiale

The Protégé

Su Amazon Prime Video arriva anche The Protégé, film con Samuel L. Jackson, Maggie Q e Michael Keaton. Salvata da bambina dal leggendario assassino Moody e cresciuta “dall’azienda di famiglia”, Anna è la sicaria più qualificata al mondo. Quando Moody viene brutalmente ucciso, Anna vuole vendetta e si ritrova invischiata con un killer enigmatico in una resa dei conti mortale.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 26 agosto 2021.

The Protégé, il trailer ufficiale

Brutus vs Cesar (original)

Amazon Prime Video accoglie Brutus vs Cesar, una nuova commedia Original francese ambientata nell’Antica Roma appena prima della venuta di Cristo e durante l’impero di Cesare. I senatori Rufo e Cassio hanno un’idea per mettere fine alla sua tirannia, chiedendo a Bruto di uccidere il proprio padre. Alla ricerca di vendetta per colui che lo ha sempre rinnegato, Bruto vuole diventare un eroe, ma non ha niente di ciò che serve per diventarlo.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 31 agosto 2021.

Brutus vs Cesar, il trailer ufficiale (v.o.)

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

Borat Specials – 27 agosto 2021 BORAT: VHS Cassette of Material Deemed “Sub-acceptable” By Kazakhstan Ministry of Censorship and Circumcision Borat’s American Lockdown Debunking Borat (cortometraggi)

– 27 agosto 2021 Tutta colpa di Freud – 1 agosto

– 1 agosto La maschera di ferro – 1 agosto

– 1 agosto The Kingdom – 1 agosto

– 1 agosto Monster – 2 agosto

– 2 agosto Un profilo per due – 2 agosto

– 2 agosto Una promessa – 2 agosto

– 2 agosto Mister Morgan – 2 agosto

– 2 agosto The Giver – Il mondo di Jonas – 4 agosto

– 4 agosto Equals – 4 agosto

– 4 agosto La rivincita delle sfigate – 5 agosto

– 5 agosto The Endless – 5 agosto

– 5 agosto Lei mi parla ancora – 8 agosto

– 8 agosto A Testa Alta – 9 agosto

– 9 agosto Il distacco – 9 agosto

– 9 agosto Evangelion:1.11 You Are (Not) Alone. – 13 agosto

– 13 agosto Evangelion:3.33 You Can (Not) Redo. – 13 agosto

– 13 agosto Evangelion:2.22 You Can (Not) Advance. – 13 agosto

– 13 agosto Rifkin’s Festival – 19 agosto

– 19 agosto L’A.S.S.O. nella manica – 19 agosto

– 19 agosto Territory – L’oro dei ghiacci – 19 agosto

– 19 agosto A Dangerous Man – 20 agosto

– 20 agosto 3022 – 26 agosto

– 26 agosto Il quinto potere – 26 agosto

– 26 agosto Il mio nome è nessuno – 29 agosto

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

I morti non muoiono – 1 agosto 2021

Pets 2 – Vita da animali – 7 agosto 2021

Ma – 7 agosto 2021

Escobar: Il fascino del male – 18 agosto 2021

Scappo a casa – 21 agosto 2021

Amiche in affari – 27 agosto 2021

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Cruel Summer (original)

La prima novità lato serie TV su Amazon Prime Video è Cruel Summer, produzione Original in 10 episodi di genere thriller. Si tratta di una serie non convenzionale che si svolge durante tre estati degli anni ’90, quando una teenager bella e popolare scompare nel nulla e un’altra impacciata ragazza si trasforma nella più popolare della città e poi nella persona più detestata d’America. Ogni episodio è narrato alternando differenti punti di vista.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 6 agosto 2021.

Cruel Summer, il trailer ufficiale

Modern Love – stagione 2 (original)

Sbarca su Prime Video la seconda e attesissima stagione di Modern Love, con un cast di stelle e nuove storie d’amore ispirate all’omonima rubrica del New York Times. Una vecchia fiamma si riaccende, una ragazza nottambula e il suo ragazzo mattiniero, amici/innamorati, una storia con l’ex di un ex, una promessa impossibile, il fantasma di un amore perduto, l’esplorazione della sessualità e non solo: otto episodi portano una serie di storie, relazioni, legami, tradimenti e rivelazioni.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 13 agosto 2021.

Modern Love, il trailer ufficiale

Nine Perfect Strangers

Uno dei pezzi forti tra le novità Amazon Prime Video di agosto 2021 è senza dubbio Nine Perfect Strangers, miniserie drama basata sul romanzo di Liane Moriarty prodotta dal team di Big Little Lies e interpretata da Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Regina Hall, Luke Evans e Samara Weaving. La storia è ambientata in un resort di lusso e ruota intorno a nove personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. A sorvegliarli è la direttrice del centro, e i nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 20 agosto 2021.

Nine Perfect Strangers, il trailer ufficiale

Kevin Can F**k Himself

Disponibile questo mese anche Kevin Can F**k Himself, serie che segue la storia di Allison McRoberts (Annie Murphy), prototipo della moglie da sitcom, bella e sposata con un tizio che ha vinto la “lotteria” dei matrimoni. Un giorno apre gli occhi per vedere le cose come stanno e si rivolta contro tutte le ingiustizie della sua vita. Commedia in studio e realismo della camera a spalla si mischiano rompendo le convenzioni.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 27 agosto 2021.

Kevin Can F**k Himself, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Vikings (seconda parte stagione 6) – 1 agosto 2021

– 1 agosto 2021 The O.C. (stagioni 1-4) – 9 agosto 2021

– 9 agosto 2021 Star Trek: Lower Decks (stagione 2) – 13 agosto 2021

– 13 agosto 2021 Fernando (stagione 2) – 27 agosto 2021

– 27 agosto 2021 Bleach (stagione 5) – 30 agosto 2021

Purtroppo questo mese abbiamo anche due importanti serie TV in scadenza:

Buffy l’ammazzavampiri (stagioni 1-7) – 31 agosto 2021

The Americans (stagioni 1-6) – 31 agosto 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video ad agosto 2021 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di agosto per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

