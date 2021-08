Netflix novità agosto 2021: film, serie TV e originals

Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di agosto 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese estivo ricco di film e serie TV.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix ad agosto 2021 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Film da vedere su Netflix

C’era una volta a… Hollywood

La prima novità di agosto 2021 su Netflix è C’era una volta a… Hollywood, l’ultimo film diretto da Quentin Tarantino. La storia di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), attore di telefilm western in declino, della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt), della loro amicizia e del loro tentativo di ottenere più fortuna nell’industria cinematografica al tramonto dell’età dell’oro. I due si ritrovano vicini di casa si Sharon Tate (Margot Robbie), appena qualche mese prima del massacro di Cielo Drive.

Disponibile su Netflix dall’1 agosto 2021.

C’era una volta a… Hollywood, il trailer ufficiale

The Kissing Booth 3 (original)

Tra le novità Netflix di agosto 2021 abbiamo The Kissing Booth 3, commedia romantica per adolescenti e terzo capitolo della serie di film. Decisa a godersi l’ultima estate prima di andare al college, Elle prova a realizzare tutti i desideri di una vecchia lista, mentre riflette sul suo futuro con il ragazzo dei suoi sogni Noah e il suo migliore amico Lee. Con Joey King, Joel Courtney e Jacob Elordi.

Disponibile su Netflix dall’11 agosto 2021.

The Kissing Booth 3, il trailer ufficiale

Beckett (original)

Le novità Netflix di agosto accolgono Beckett, film d’azione e thriller con protagonista John David Washington. Dopo un incidente stradale in Grecia, un turista americano si ritrova coinvolto in un pericoloso complotto ed è costretto a fuggire per sopravvivere. La pellicola è diretta da Ferdinando Cito Filomarino e vede nel cast anche Alicia Vikander.

Disponibile su Netflix dal 13 agosto 2021.

Beckett, il trailer ufficiale

Sweet Girl (original)

Un altro action in arrivo questo mese di agosto 2021 su Netflix con Sweet Girl, film con protagonista Jason Momoa. Un padre di famiglia perde la moglie per colpa dell’avidità di una casa farmaceutica, ma la sua sete di giustizia e il suo desiderio di scoprire la verità sul ritiro dal mercato di un farmaco che avrebbe potuto salvarla lo portano a uno scontro mortale. Dovrà proteggere l’unica famiglia che gli resta: sua figlia.

Disponibile su Netflix dal 20 agosto 2021.

Sweet Girl, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix

Nave fantasma – 1 agosto 2021

– 1 agosto 2021 La rivoluzione della Silicon Valley: come pochi nerd hanno cambiato il mondo – 1 agosto 2021

– 1 agosto 2021 Shiny_Flakes: teenager narcotrafficante – 3 agosto 2021

– 3 agosto 2021 Vivo – 6 agosto 2021

– 6 agosto 2021 Pitch Perfect 3 – 9 agosto 2021

– 9 agosto 2021 Untold: Rissa in NBA – 10 agosto 2021

– 10 agosto 2021 Al nuovo gusto di ciliegia (miniserie) – 13 agosto 2021

(miniserie) – 13 agosto 2021 Untold: Patto con il diavolo – 17 agosto 2021

– 17 agosto 2021 Al passo con i Kardashian – 17 agosto 2021

– 17 agosto 2021 Memorie di un omicida: i nastri di Nilsen – 18 agosto 2021

– 18 agosto 2021 A casa dei Loud: il film – 20 agosto 2021

– 20 agosto 2021 The Witcher: Nightmare of the Wolf – 23 agosto 2021

– 23 agosto 2021 Untold: Caitlyn Jenner – 24 agosto 2021

– 24 agosto 2021 He’s All That – 27 agosto 2021

– 27 agosto 2021 Untold: Corruzione sul ghiaccio – 31 agosto 2021

Serie TV da vedere su Netflix

Control Z – stagione 2 (original)

Le novità Netflix di agosto 2021 tra le serie vedono l’arrivo della seconda stagione di Control Z. Alla Scuola Nazionale inizia un nuovo semestre e sembra che tutti abbiano quasi dimenticato Luis. Almeno finché qualcuno prende il controllo dei suoi social, minacciando vendetta nei confronti di chi gli ha reso la vita un inferno. Toccherà ancora a Sofia capire chi è il colpevole.

Disponibile su Netflix dal 4 agosto 2021.

Control Z, il trailer ufficiale

Hit & Run (original)

Sulla piattaforma arriva Hit & Run, nuova serie TV thriller d’azione. La vita di un uomo felicemente sposato viene sconvolta dal misterioso incidente stradale con il quale rimane uccisa la moglie a Tel Aviv. Distrutto dal dolore, con l’aiuto di una ex l’uomo si mette alla ricerca dei responsabili che sono fuggiti negli Stati Uniti, scoprendo verità scomode sulla moglie e sui segreti che quest’ultima gli ha nascosto.

Disponibile su Netflix dal 6 agosto 2021.

Hit & Run, il trailer ufficiale

Mr. Robot – stagioni 1-4

Su Netflix sbarcano tutte e quattro le stagioni di Mr. Robot, serie TV di genere drammatico-thriller con protagonista Rami Malek. Elliot è un giovane ingegnere informatico di New York che lavora come esperto di sicurezza informatica presso un’azienda di cybersicurezza. Viene avvicinato da un misterioso anarchico-insurrezionalista che intende introdurlo in un gruppo di hacktivisti che vuole liberare l’umanità dai debiti con le banche e smascherare i potenti che stanno distruggendo il mondo.

Disponibile su Netflix dal 17 agosto 2021.

Mr. Robot, il trailer ufficiale

Good Girls – stagione 4, finale (original)

Alla fine di agosto arriva la quarta stagione di Good Girls, serie TV che giunge alla conclusione visto il mancato rinnovo. La serie segue le vicende di tre mamme di periferia che decidono di rapinare un supermercato nel tentativo di risolvere vari problemi finanziari, ma senza sapere che la cosa avrebbe attirato l’attenzione di un leader di una banda locale. La posta in gioco si alza ulteriormente nella quarta e ultima stagione.

Disponibile su Netflix dal 31 agosto 2021.

Good Girls 4, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Netflix

Top Secret UFO: rivelazioni – 3 agosto 2021

– 3 agosto 2021 In cucina con Paris – 4 agosto 2021

– 4 agosto 2021 Cocaine Cowboys: The Kings of Miami – 4 agosto 2021

– 4 agosto 2021 Shaman King – 9 agosto 2021

– 9 agosto 2021 Bake Squad – Squadra pasticcieri – 11 agosto 2021

– 11 agosto 2021 Valeria (stagione 2) – 13 agosto 2021

– 13 agosto 2021 Il suo regno – 13 agosto 2021

– 13 agosto 2021 L’attacco dei giganti (ultima stagione) – 15 agosto 2021

– 15 agosto 2021 The Real Housewives of Beverly Hills (stagione 5) – 17 agosto 2021

– 17 agosto 2021 La direttrice – 20 agosto 2021

– 20 agosto 2021 Post Mortem – Nessuno muore a Skarnes – 25 agosto 2021

– 25 agosto 2021 Edens Zero – 26 agosto 2021

– 26 agosto 2021 Scintille di gioia – 31 agosto 2021

Le novità Netflix di agosto 2021

Queste dunque le migliori novità su Netflix ad agosto 2021 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete c continuare a seguirci.