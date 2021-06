Quattro nuovi canali in arrivo su Sky da luglio: scopriamo tutte le novità

A partire dal 1° luglio ci saranno quattro nuovi canali Sky a disposizione di tutti gli abbonati, sia su satellite che su Internet, con più di 3000 ore di programmazione al mese e una prima visione al giorno.

I nuovi canali Sky si chiamano Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature, tutti disponibili con contenuti ad alta definizione godibili come e dove si vuole, on demand o in modalità con Sky Go.

Scopriamo quali sono i nuovi canali Sky e cosa hanno da offrire.

Sky Serie

Disponibile sul canale 112 a partire dal 1° luglio, Sky Serie sarà la casa di un vasto ventaglio di serie che pescano da grandi titoli internazionali fino ai nuovi di Sky Original. Oltre alle serie TV iconiche come Sex & The City, Dr. House – Medical Division oppure Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med. A partire da settembre verrà trasmessa la serie TV “Ridatemi mia moglie“, prodotta da Sky che vede il ritorno di Fabio De Luigi. “A casa tutti bene“, in onda prossimamente, è certamente uno dei titoli più attesi in quanto porta Gabriele Muccino sulla TV. “Assistente di volo“, in onda a partire dal 1° luglio, è un thriller molto acclamato realizzato da Steve Yockey per HBO Max. Altri titoli vedono poi l’arrivo di “I Luminari – Il Destino nelle stelle” dal 7 luglio, “Primo soccorso” dal 10 luglio, “Beecham House” dal 28 luglio, “Belgravia” e “Transplant” le cui date non sono ancora state svelate.

Sky Investigation

Disponibile a partire dal 1° luglio sul canale 114, Sky Investigation vedrà l’arrivo di un gran numero di titoli del genere crime, tra cui:

Coroner – a partire dal 2 luglio, è un poliziesco scientifico molto apprezzato in Canada già arrivato alla terza stagione;

– a partire dal 2 luglio, è un poliziesco scientifico molto apprezzato in Canada già arrivato alla terza stagione; Bulletproof – a partire dal 4 luglio, vede due investigatori alle prese con alcuni criminali, trafficanti di droga, rapinatori e molto altro;

– a partire dal 4 luglio, vede due investigatori alle prese con alcuni criminali, trafficanti di droga, rapinatori e molto altro; Avvocati in famiglia – in arrivo dal 6 luglio, ruota attorno alla vita di un’avvocatessa con un evidente problema di alcool;

– in arrivo dal 6 luglio, ruota attorno alla vita di un’avvocatessa con un evidente problema di alcool; Il giustiziere – in arrivo dall’8 luglio;

– in arrivo dall’8 luglio; The equalizer – in arrivo prossimamente.

Sky Documentaries

Sky Documentaries partirà dal 1° luglio sui canali 122 e 402, vedrà l’arrivo di un gran numero di documentari di approfondimento e inchieste. Ecco la lista dei nuovi titoli in arrivo:

Il Testimone – a partire dal 1° luglio;

– a partire dal 1° luglio; Allen v. Farrow – a partire dal 9 luglio;

– a partire dal 9 luglio; Hillary – in arrivo prossimamente;

– in arrivo prossimamente; Tiger Woods – a partire dal 13 luglio;

– a partire dal 13 luglio; Dangerous Old People – in arrivo prossimamente;

– in arrivo prossimamente; Stiletto Muderers – in arrivo prossimamente;

– in arrivo prossimamente; Bruno v Tyson – in arrivo ad agosto;

– in arrivo ad agosto; Steve McQueen – Il film perduto – in arrivo prossimamente.

Sky Nature

Il meglio dei documentari sulla natura, a partire dal 1° luglio sui canali 124 e 404. Ecco i titoli attesi:

Greta Thunberg – Un anno per salvare il mondo – in arrivo dal 4 luglio;

– in arrivo dal 4 luglio; Perché mangiamo gli animali – in arrivo dal 22 luglio;

– in arrivo dal 22 luglio; La via incantata – in arrivo prossimamente;

– in arrivo prossimamente; Now – dal 25 luglio;

– dal 25 luglio; David Attenborough – First Life – in arrivo dal 5 luglio;

– in arrivo dal 5 luglio; Mappa per il paradiso – in arrivo prossimamente;

– in arrivo prossimamente; Kiribati – Paradiso perduto – in arrivo prossimamente;

– in arrivo prossimamente; L’ultimo igloo – in arrivo prossimamente.

Abbonati a Sky per non perdere il meglio dell’intrattenimento digitale