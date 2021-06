NOW e Sky On Demand novità luglio 2021: film, serie TV e originals

NOW e Sky On Demand novità luglio 2021: film, serie TV e...

Quali sono le novità da vedere a luglio 2021 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? Il popolare servizio di streaming di Sky offre ogni mese diverse new entry, e anche in questo caso non fa eccezione visto l’arrivo dei nuovi canali. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a luglio 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Film da vedere su NOW e Sky On Demand

Memorie di un assassino – Memories of murder

Non è una novità assoluta visto che si tratta di un film del 2003, ma Memorie di un assassino – Memories of murder ha iniziato a farsi conoscere solo di recente dopo il successo di Parasite (dello stesso regista, Bong Joon-ho). In un villaggio nella provincia di Gyeonggi (Corea del Sud) viene rinvenuto il cadavere di una donna. Due investigatori si fanno carico del caso e le indagini risultano decisamente più complicate del previsto.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 4 luglio 2021.

Memorie di un assassino, il trailer ufficiale

Tenet

Tra le novità NOW e Sky On Demand di luglio 2021 arriva Tenet, l’ultimo film di Christopher Nolan, che ha richiesto più di cinque anni di lavoro. Un agente segreto deve cercare in tutti i modi di impedire una nuova guerra mondiale viaggiando attraverso un crepuscolare e complicato mondo di spionaggio internazionale. La missione si svolgerà in qualcosa al di là del tempo reale. Con John David Washington, Elizabeth Debicki e Robert Pattinson.

Disponibile su NOW e Sky On Demanda dal 5 luglio 2021.

Tenet, il trailer ufficiale

Fino all’ultimo indizio

In arrivo a luglio su NOW e Sky On Demand anche Fino all’ultimo indizio, thriller poliziesco con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto. Il vice-sceriffo Joe Deacon deve affrontare un’impegnativa indagine quando si ritrova coinvolto, insieme al giovane investigatore Jimmy Baxter, nella caccia a un pericoloso serial killer che sta terrorizzando la città di Los Angeles.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 19 luglio 2021.

Fino all’ultimo indizio, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand

Gli ultimi fuorilegge – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Swallow – 2 luglio 2021

– 2 luglio 2021 Made in Italy – 4 luglio 2021

– 4 luglio 2021 Life in a year – Un anno ancora – 6 luglio 2021

– 6 luglio 2021 The Nest – L’inganno – 7 luglio 2021

– 7 luglio 2021 Cena con delitto – Knives Out – 8 luglio 2021

– 8 luglio 2021 Il club dei divorziati – 9 luglio 2021

– 9 luglio 2021 The Cave – Acqua alla gola – 10 luglio 2021

– 10 luglio 2021 Ritorno al crimine – 21 luglio 2021

– 21 luglio 2021 Resa dei conti – 13 luglio 2021

– 13 luglio 2021 Regine del campo – 13 luglio 2021

– 13 luglio 2021 Che fine ha fatto Bernadette – 14 luglio 2021

– 14 luglio 2021 Lucky Day – 15 luglio 2021

– 15 luglio 2021 Naufragi – 16 luglio 2021

– 16 luglio 2021 Robo – 17 luglio 2021

– 17 luglio 2021 Come se non ci fosse un domani – Long Story Short – 18 luglio 2021

– 18 luglio 2021 La rapina del secolo – 20 luglio 2021

– 20 luglio 2021 The Glorias – 21 luglio 2021

– 21 luglio 2021 Ostaggi – 22 luglio 2021

– 22 luglio 2021 10 minutes gone – 23 luglio 2021

– 23 luglio 2021 Dreambuilders – La fabbrica dei sogni – 24 luglio 2021

– 24 luglio 2021 1944 – La battaglia di Cassino – 25 luglio 2021

– 25 luglio 2021 Blackbird – L’ultimo abbraccio – 26 luglio 2021

– 26 luglio 2021 The Kelly Gang – 27 luglio 2021

– 27 luglio 2021 Crown Vic – 28 luglio 2021

– 28 luglio 2021 Bene ma non benissimo – 29 luglio 2021

– 29 luglio 2021 The Vigil – 30 luglio 2021

– 30 luglio 2021 Imprevisti digitali – 31 luglio 2021

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

L’assistente di volo – The flight attendant

Una delle novità NOW e Sky On Demand più attese di luglio 2021 è senza dubbio L’assistente di volo – The flight attendant, serie TV basata sull’omonimo romanzo del 2018 di Chris Bohjalian. L’assistente di volo Cassandra “Cassie” Bowden (Kaley Cuoco), con problemi di alcool e con il “vizio” di passare il tempo libero con gli estranei (suoi passeggeri inclusi), si sveglia dopo i postumi di una sbornia in una stanza di albergo con il cadavere dell’uomo con cui ha trascorso la notte (Michiel Huisman).

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 1 luglio 2021.

L’assistente di volo – The flight attendant, il trailer ufficiale

Coroner

Per gli amanti delle serie crime arriva a luglio 2021 su NOW e Sky On Demand Coroner, serie TV canadese con protagonista Serinda Swan nei panni di Jenny Cooper, medico legale di Toronto. La donna si ritroverà alle prese con misteriosi casi di morti sospette. La serie è basata sulla serie di romanzi di M.R. Hall.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 2 luglio 2021.

Coroner, il trailer ufficiale

I hate Suzie (original)

Questo mese arriva su NOW e Sky On Demand I hate Suzie, serie TV Sky Original con Billie Piper. All’attrice Suzie Pickles viene hackerato il telefono e alcune foto compromettenti riguardanti la sua vita extraconiugale finiscono in pasto al pubblico. La donna dovrà affrontare shock, paura, vergogna, senso di colpa e rabbia nel tentativo di mantenere il controllo sulla sua vita.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 3 luglio 2021.

I hate Suzie, il trailer ufficiale

Bulletproof – stagioni 1 e 2 (original)

Su NOW e Sky On Demand sbarcano anche le prime due stagioni di Bulletproof, serie TV britannica che mischia i generi poliziesco e comedy. La storia segue i detective della National Crime Agency Aaron Bishop (Noel Clarke) e Ronnie Pike Jr. (Ashley Walters) alle prese con alcuni dei criminali più pericolosi del Paese, tra i quali trafficanti di droga e rapinatori armati. I due, amici d’infanzia, riescono a mantenere uno stretto legame fraterno nonostante le differenze.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 4 e dal 25 luglio 2021.

Bulletproof, il trailer ufficiale

I Luminari – Il destino nelle stelle (miniserie)

A luglio 2021 arriva anche I Luminari – Il destino nelle stelle, miniserie basata sull’omonimo romanzo di Eleanor Catton. 1865: la giovane avventuriera inglese Anna Wetherell (Eve Hewson) parte da Londra diretta verso la Nuova Zelanda per iniziare una nuova vita. Arrivata a destinazione incontra l’affascinante chiromante Lydia (Eva Green), che finisce per approfittare della sua vulnerabilità coinvolgendola in una fitta rete di inganni e ricatti.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 7 luglio 2021.

I Luminari – Il destino nelle stelle, il trailer ufficiale

Il giustiziere

Le novità di luglio su NOW e Sky On Demand non sono finite: arriva Il giustiziere, serie TV di genere poliziesco con Eric Cantona. Ogni anno in Francia più di 300 omicidi rimangono irrisolti, visto che non ci sono abbastanza soldi per stare dietro a casi che non sembrano portare da nessuna parte. Questo però non ferma Thomas Bareski, ex investigatore solitario con lo scopo di dare la caccia agli assassini che l’hanno fatta franca.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dall’8 luglio 2021.

Il giustiziere, il trailer ufficiale (in arrivo)

Temple (original)

Su NOW e Sky On Demand arriva anche Mark Strong, protagonista di Temple, serie TV adattamento della norvegese Valkyrien. Per trovare una cura alla malattia rara che affligge la moglie, il rispettato chirurgo Daniel Milton apre una clinica illegale in un tunnel sotto una stazione della metropolitana di Londra, che si prende cura di criminali e altre persone che non possono rivolgersi altrove per le cure mediche.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 9 luglio 2021.

Temple, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The Blacklist (stagione 8) – 3 luglio 2021

– 3 luglio 2021 City on a hill (stagione 2) – 5 luglio 2021

– 5 luglio 2021 Avvocati di famiglia – Family Law – 6 luglio 2021

– 6 luglio 2021 Primo soccorso – 10 luglio 2021

– 10 luglio 2021 In Treatment (stagione 4) – 27 luglio 2021

– 27 luglio 2021 Beecham House – 28 luglio 2021

– 28 luglio 2021 Camping – 31 luglio 2021

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a luglio 2021. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

