Infinity+ novità luglio 2021: film, serie TV e originals

Le novità Infinity+ di luglio 2021 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è recentemente rinnovato con la nascita di Mediaset Infinity, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a luglio 2021 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity+

Locked Down (Premiere)

Una delle novità più importanti di questo mese di luglio 2021 di Infinity+ è Locked Down, pellicola diretta da Doug Liman con protagonisti Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor. Paxton e Linda sono una coppia sposata e scontenta che vive a Londra durante il lockdown per la pandemia da COVID-19: proprio mentre decidono di separarsi, questa convivenza forzata li avvicina in modo sorprendente, facendogli venire un’idea…poco legale.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 2 al 15 luglio 2021.

Locked Down, il trailer ufficiale

Croce e delizia

Tra le novità Infinity+ anche Croce e delizia, commedia con Alessandro Gassman, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio e Filippo Scicchitano. I Castelvecchio e i Petagna sono due famiglie agli antipodi, diverse sia per mentalità che per estrazione sociale, che si ritrovano a passare insieme le vacanze estive. Le loro vite vengono sconvolte quando i due capofamiglia annunciano di essere innamorati e di volersi sposare: i figli faranno di tutto per mandare a monte la relazione.

Disponibile su Infinity+ dall’11 luglio 2021.

Croce e delizia, il trailer ufficiale

Non mi uccidere (Premiere)

Su Infinity+ sbarca Non mi uccidere, thriller horror diretto da Andrea De Sica con Alice Pagani e Rocco Fasano e adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2005 di Chiara Palazzolo. Mirta ama Robin, e lui le promette che sarà amore eterno: durante una notte di luna piena la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi, ma la ragazza si risveglia scoprendo di dover mangiare esseri umani per continuare a vivere.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 16 al 22 luglio 2021.

Non mi uccidere, il trailer ufficiale

Game Night – Indovina chi muore stasera?

Tra le novità anche Game Night – Indovina chi muore stasera?, commedia thriller con Jason Bateman e Rachel McAdams. Max e Annie sono una coppia affiatata sia in amore che nelle sfide, dato che passano le loro serate con giochi di società insieme agli amici storici. Una serata a tema “Invito a cena con delitto” gli farà vivere un’esperienza indimenticabile e una notte folle.

Disponibile su Infinity+ dal 22 luglio 2021.

Game Night – Indovina chi muore stasera?, il trailer ufficiale

Godzilla vs. Kong (Premiere)

Godzilla vs. Kong, sequel di Godzilla II – King of the Monsters, è un’altra delle novità più importanti del luglio 2021 di Infinity+. L’agenzia Monarch avvia una rischiosa missione in un territorio sconosciuto alla ricerca dell’origine dei Titani, in modo da riuscire a conoscerli più a fondo. Nel frattempo però, sull’isola di Skull Godzilla e Kong vengono attratti da un’anomala attività sismica che metterà l’uno contro l’altro in una battaglia epica: lo scontro nasconde un’oscura cospirazione.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 23 luglio al 5 agosto 2021.

Godzilla vs. Kong, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity+

In viaggio con una rock star – 2 luglio 2021

– 2 luglio 2021 La mummia – 3 luglio 2021

– 3 luglio 2021 Hellboy: The Golden Army – 5 luglio 2021

– 5 luglio 2021 Giovani si diventa – 9 luglio 2021

– 9 luglio 2021 Top cat e i gatti combinaguai – 20 luglio 2021

– 20 luglio 2021 Succede – 22 luglio 2021

– 22 luglio 2021 Beginners – 23 luglio 2021

– 23 luglio 2021 Il luogo delle ombre – 23 luglio 2021

– 23 luglio 2021 Fortunata – 24 luglio 2021

– 24 luglio 2021 Rampage: furia animale – 24 luglio 2021

– 24 luglio 2021 Tu mi nascondi qualcosa – 26 luglio 2021

– 26 luglio 2021 Domani è un altro giorno – 29 luglio 2021

Serie TV da vedere su Infinity+

Superstore – stagione 5

A luglio arriva su Infinity+ la quinta stagione completa di Superstore, brillante serie comedy che racconta l’esilarante vita degli impiegati di un grande magazzino del Texas. Protagonisti America Ferrera e Ben Feldman. Sulla piattaforma è disponibile anche la quarta stagione completa, mentre la sesta è in arrivo.

Disponibile su Infinity+ dal 10 luglio 2021.

Superstore, il trailer ufficiale di lancio

Blindspot – stagione 5 (finale)

Su Infinity+ arriva anche la quinta e ultima stagione completa di Blindspot. L’agente dell’FBI Jane Doe, interpretata da Jaimie Alexander, cerca di portare a termine un’ultima missione in cui la posta in gioco è altissima. Sulla piattaforma sono disponibili pure la terza e la quarta stagione complete.

Disponibile su Infinity+ dal 27 luglio 2021.

Blindspot, il trailer ufficiale di lancio

Schitt’s Creek

In esclusiva sbarca su Infinity+ Schitt’s Creek, sitcom canadese in sei stagioni con protagonista Eugene Levy. La serie segue i coniugi Rose: Johnny è un ricco magnate del video store, mentre Moira una star delle soap opera. La famiglia, composta anche dai due figli David e Alexis, perde la propria fortuna quando il manager non riesce a pagare le tasse, ed è costretta a ricominciare nella piccola città di Schitt’s Creek, comprata qualche anno prima per scherzo.

Disponibile su Infinity+ a luglio 2021.

Schitt’s Creek, il trailer ufficiale di lancio

Novità Infinity+ luglio 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a luglio 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di luglio da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui in basso: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.