Amazon Prime Video novità luglio 2021: film, serie TV e originals

Le novità Amazon Prime Video di luglio 2021 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a luglio 2021 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione, ancora una volta partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

La guerra di domani (original)

La prima novità Amazon Prime Video di luglio 2021 è l’atteso La guerra di domani, film di fantascienza con Chris Pratt, Yvonne Strahovski e J.K. Simmons. Un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva dal 2051 con un messaggio urgente: di lì a 30 anni la razza umana sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena. L’unica speranza è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro per combattere: tra le reclute c’è l’insegnante e padre di famiglia Dan Forester, determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 2 luglio 2021.

La guerra di domani, il trailer ufficiale

Blackout Love

Su Prime Video un mese ricco di film: arriva nel catalogo anche Blackout Love, commedia con Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Valeria colleziona un uomo dietro l’altro e allena una squadra femminile di pallavolo. Quando nella sua vita torna Marco, l’unico che le ha fatto abbassare la guardia e le ha rovinato l’esistenza, la donna decide che è arrivato il momento di vendicarsi: ma non sarà così semplice…

Disponibile su Amazon Prime Video dal 9 luglio 2021.

Blackout Love, il trailer ufficiale

Demon Slayer: il treno Mugen

Gli appassionati non si lasceranno sfuggire Demon Slayer: il treno Mugen, disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video tra le novità di luglio 2021. Tanjiro e il suo gruppo hanno completato la riabilitazione presso la Villa delle Farfalle quando un corvo del legame annuncia loro la prossima missione: devono raggiungere il treno Mugen, dove sembrano essere scomparse più di 40 persone in poco tempo. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazzademoni, il Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro, e si troveranno ad affrontare il demone a bordo del treno.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 13 luglio 2021.

Demon Slayer: il treno Mugen, il trailer ufficiale

Boss Level

Tra le novità Amazon Prime Video di luglio 2021 troviamo Boss Level, film d’azione ispirato al mondo del gaming con Frank Grillo, Mel Gibson e Noemi Watt. Costretto a rivivere in continuazione il giorno della propria morte, l’ex agente delle forze speciali Roy Pulver scopre indizi che lo portano a un progetto governativo segreto. In una corsa contro il tempo deve dare la caccia al colonnello Ventor, che tiene in ostaggio la sua ex moglie e minaccia la vita del figlio, mentre spietati assassini sono sulle sue tracce.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 19 luglio 2021.

Boss Level, il trailer ufficiale

Jolt

Su Prime Video arriva questo mese anche Jolt, film d’azione con Kate Beckinsale, Susan Sarandon e Stanley Tucci. Lindy è una donna bellissima, sprezzante e ironica con un doloroso segreto: un raro disturbo neurologico affligge la sua vita e per questo viene presa da impulsi omicidi rabbiosi che può controllare solo attraverso una scarica elettrica tramite uno speciale dispositivo. Innamoratasi di un uomo, quando questo viene trovato assassinato la donna parte in una missione di vendetta per trovare il killer, mentre per la polizia è lei la principale sospettata.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 23 luglio 2021.

Jolt, il trailer ufficiale (in arrivo)

Gunpowder Milkshake

Le novità Amazon Prime Video di luglio 2021 accolgono Gunpowder Milkshake, action/thriller con Karen Gillian, Lena Headey, Michelle Yeoh, Angela Bassett e Carla Gugino. Sam aveva solo 12 anni quando la madre Scarlet, sicaria d’élite, è stata costretta ad abbandonarla, ed è stata cresciuta da The Firm, la spietata associazione per cui lavorava quest’ultima. 15 anni dopo, Sam ha seguito le orme della madre ed è diventata una killer efficiente e fedele, ma quando una lavoro non va come pianificato la ragazza deve scegliere se continuare o proteggere un’innocente bambina di 8 anni.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 28 luglio 2021.

Gunpowder Milkshake, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

District 9 – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Il diario di Bridget Jones – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Che pasticcio, Bridget Jones! – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Bridget Jones’ Baby – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Now You See Me – I maghi del crimine – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Cinquanta sfumature di grigio – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 The Karate Kid – Per vincere domani – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Karate Kid II – La storia continua… – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Karate Kid III – La sfida finale – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Karate Kid 4 – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Birdman – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Basic Instinct – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 La forma della voce – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Assassin’s Creed – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Il primo cavaliere – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Hell – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Total Recall – Atto di forza – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 10 giorni senza mamma – 8 luglio 2021

– 8 luglio 2021 Manchester By the Sea – 9 luglio 2021

– 9 luglio 2021 Ben is Back – 9 luglio 2021

– 9 luglio 2021 The Witch – Vuoi ascoltare una favola? – 15 luglio 2021

– 15 luglio 2021 Proximity – 15 luglio 2021

– 15 luglio 2021 Seberg – Nel mirino – 16 luglio 2021

– 16 luglio 2021 Wake of Death – Scia di morte – 16 luglio 2021

– 16 luglio 2021 Romans – 22 luglio 2021

– 22 luglio 2021 L’uomo sul treno – 25 luglio 2021

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Favolacce – fino al 9 luglio 2021

1917 – fino al 22 luglio 2021

The Rhythm Section – fino al 22 luglio 2021

Il ladro di giorni – fino al 29 luglio 2021

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

El Cid – stagione 2 (original)

Sbarca su Amazon Prime Video la seconda stagione di El Cid, serie TV che racconta l’odissea di Rodrigo Diaz de Vivar. La nuova stagione riprende dalla morte di re Fernando, i cui figli regnano in Castiglia, León e Galizia. Ruy è ora un cavaliere, ma dovrà prendere decisioni molto difficili tra battaglie, amore, politica, intrighi, tradimenti, morte e lotte di potere.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 15 luglio 2021.

El Cid 2, il trailer ufficiale

Them (versione doppiata) (original)

Dopo circa tre mesi dal debutto in lingua originale, arriva su Prime Video la versione doppiata di Them, serie antologica horror ambientata negli Stati Uniti. Una famiglia afroamericana si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi di Los Angeles, durante il periodo storico noto come “Great Migration”: la casa di famiglia, apparentemente idilliaca, diventa un vero inferno quando forze maligne, reali e soprannaturali, minacciano di distruggerli.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 23 luglio 2021.

Them, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

4 Blocks (stagione 3) – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Making The Cut (stagione 2) – 16 luglio 2021

– 16 luglio 2021 Bleach (stagione 4) – 26 luglio 2021

Purtroppo questo mese abbiamo anche tre importanti serie TV in scadenza:

X-files – fino al 6 luglio 2021

Sons of Anarchy – fino al 14 luglio 2021

24 – fino al 31 luglio

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a luglio 2021 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di luglio per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

