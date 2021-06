Disney+ novità luglio 2021: film, serie TV e originals

Cosa vedere tra le novità di luglio 2021 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia già da più di un anno, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese estivo accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo luglio 2021, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a luglio 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Film da vedere su Disney+

Black Widow (Accesso VIP)

Le novità Disney+ di luglio 2021 partono con il botto con Black Widow, in uscita il 7 luglio nei cinema italiani e due giorni dopo in Accesso VIP sulla piattaforma. Quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla, Vedova Nera dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé prima di diventare un Avenger. Si tratta del primo film della Fase 4 del MCU.

Disponibile su Disney+ dal 9 luglio 2021 con Accesso VIP (a pagamento).

Black Widow, il trailer ufficiale

Alita – Angelo della battaglia

Tra le novità del mese anche Alita – Angelo della battaglia, film diretto da Robert Rodriguez e adattamento cinematografico del manga omonimo. Alita si sveglia in una clinica senza avere alcun ricordo del suo passato. Presto si ritrova costretta ad affrontare duri combattimenti mentre cerca di scoprire la verità su sé stessa e sul suo passato. Con Rosa Salazar, Christoph Waltz e Jennifer Connelly.

Disponibile su Disney+ dal 9 luglio 2021.

Alita – Angelo della battaglia, il trailer ufficiale

Jungle Cruise (Accesso VIP)

Tra le novità Disney+ di luglio arriva un secondo film in Accesso VIP, in uscita nei cinema il 28 luglio e due giorni dopo sulla piattaforma. Dwayne “The Rock” Johnson e Emily Blunt sono i protagonisti di un’avventura: in Jungle Cruise, lo spericolato capitano Frank Wolff e l’intrepida dottoressa e ricercatrice Lily Houghton dovranno affrontare un viaggio da brivido lungo il Rio delle Amazzoni.

Disponibile su Disney+ dal 30 luglio 2021 con Accesso VIP (a pagamento).

Jungle Cruise, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Disney+

Chronicle – 2 luglio 2021

– 2 luglio 2021 I Love Shopping – 16 luglio 2021

– 16 luglio 2021 L’amica degli squali – 23 luglio 2021

– 23 luglio 2021 Atto di fede – 23 luglio 2021

– 23 luglio 2021 Allarme rosso – 23 luglio 2021

Serie TV da vedere su Disney+

Monsters & Co. La serie – Lavori in corso!

Il “capitolo” serie si apre con Monsters & Co. La serie – Lavori in corso!, le cui vicende prendono il via il giorno dopo che la centrale elettrica della Monsters & Co. ha iniziato a raccogliere le risate dei bambini per alimentare la città (dopo che Mike e Sulley hanno scoperto che queste ultime generano molta più energia delle urla). La serie segue la storia di Tylor Tuskmon, giovane mostro con il sogno di diventare uno Spaventatore che scopre che spaventare non è più di moda.

Disponibile su Disney+ dal 7 luglio 2021.

Monsters & Co. La serie – Lavori in corso!, il trailer ufficiale

Grey’s Anatomy – stagione 17

Su Disney+ arriva questo mese la diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy, una delle serie TV più popolari del nostro tempo. Il medical drama segue Meredith Grey e il team di medici mentre affrontano quotidianamente decisioni di vita o di morte: i protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro, scoprendo che nella medicina e nelle relazioni non tutto può essere bianco o nero.

Disponibile su Disney+ dal 9 luglio 2021.

Grey’s Anatomy 17, il trailer ufficiale

Turner e il casinaro – La serie

A luglio 2021 arriva su Disney+ Turner e il casinaro – La serie, con protagonista Josh Peck nel ruolo di Scott Turner, figlio del detective interpretato da Tom Hanks nel film del 1989. Quando un ambizioso e riservato US Marshal eredita un grosso e indisciplinato cane, si rende conto che quest’ultimo potrebbe in realtà rivelarsi il partner di cui ha veramente bisogno.

Disponibile su Disney+ dal 21 luglio 2021.

Turner e il casinaro, il trailer ufficiale

War of the Worlds

Arriva su Disney+ anche la prima stagione di War of the Worlds, adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di H.G. Wells (la seconda stagione è confermata). Quando gli astronomi rilevano una trasmissione proveniente da un’altra galassia, viene confermata la vita extraterrestre intelligente. Nel giro di pochi giorni però, l’umanità viene spazzata via, mentre navi aliene appaiono nei cieli.

Disponibile su Disney+ dal 21 luglio 2021.

War of the Worlds, il trailer ufficiale

A Teacher: Una storia sbagliata (Star Original)

A luglio 2021 arriva su Disney+ la serie Star Original A Teacher: Una storia sbagliata, che segue la storia di Claire Wilson (Kate Mara), giovane insegnante di un liceo di periferia del Texas, e del suo studente Eric Walker (Nick Robertson). La nuova insegnante della Westerbrook High School, insoddisfatta del suo matrimonio e lontana da suo fratello, fa subito amicizia con la collega Kathryn Sanders: la sua vita è però destinata a cambiare quando l’affascinante Eric le chiede aiuto per preparare il suo test di ammissione al college.

Disponibile su Disney+ dal 30 luglio 2021.

A Teacher: Una storia sbagliata, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Disney+

Marvel Studios Legends – Episodio 9: Black Widow – 7 luglio 2021

– 7 luglio 2021 9-1-1 (stagioni 3-4) – 9 luglio 2021

– 9 luglio 2021 Race to the Center of the Earth – 14 luglio 2021

– 14 luglio 2021 Marvel Studios Assembled: Il dietro le quinte di Loki – 16 luglio 2021

– 16 luglio 2021 Marvel Spidey e i suoi fantastici amici – I corti – 21 luglio 2021

– 21 luglio 2021 I segreti delle attrazioni Disney – 21 luglio 2021

– 21 luglio 2021 Station 19 (stagioni 3-4) – 21 luglio 2021

– 21 luglio 2021 Punti di svolta con Robin Roberts – 28 luglio 2021

– 28 luglio 2021 Cip e Ciop: Al Parco – 28 luglio 2021

– 28 luglio 2021 Legion (stagioni 1-3) – 28 luglio 2021

– 28 luglio 2021 Amphibia (stagione 2)

BIA (stagione 2)

Breeders – Genitori al limite

Hip Hop Undercovered

Son of Zorn

The Chi (stagioni 1-3)

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a luglio 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?