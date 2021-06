È ufficiale, Mediaset Infinity in arrivo su TIMVISION con la Champions League

Mediaset e TIM annunciano una partnership triennale che riguarda la distribuzione non esclusiva dell’app Mediaset Infinity sulla piattaforma TIMVISION. L’accordo sarà attivo da domani, 1 luglio 2021, e prevede l’arrivo di offerte dedicate per la sottoscrizione dell’abbonamento.

Mediaset Infinity arriva su TIMVISION

Ai clienti TIMVISION saranno proposte speciali offerte per sottoscrivere l’abbonamento, che include non solo programmi, film e serie TV on demand, ma anche 104 partite di UEFA Champions League a stagione, alle quali si aggiungono le 17 disponibili in chiaro su Canale 5. “La partnership rappresenta un importante passo avanti nel processo d’innovazione del mercato televisivo italiano e in particolare dei contenuti online“, si legge all’interno del comunicato.

L’accordo mira a dare un ulteriore impulso all’adozione della banda ultralarga e ad accelerare il processo di digitalizzazione del Paese. La partnership risulta importante per TIM, visto che ora la piattaforma TIMVISION è l’unica in grado di offrire tutto il calcio (e non solo, naturalmente): questo grazie agli accordi stretti negli ultimi anni con DAZN (che possiede i diritti di tutte le partite di Serie A fino alla stagione 2023-24), Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Discovery+ e, per l’appunto, Mediaset.

Domani conosceremo quali saranno le offerte di TIM e DAZN: è probabile che l’operatore lanci una proposta dedicata agli appassionati di calcio che includa Champions League e Serie A.