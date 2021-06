DAZN svela ufficialmente l’offerta per la serie A: tutto sui prezzi e non solo

Come vi avevamo informato qualche giorno fa, DAZN si è aggiudicato la serie A di calcio e solo in queste ore abbiamo finalmente modo di conoscere in dettaglio il costo della nuova offerta per chi è già abbonato e invece per chi si abbonerà in questi mesi.

Dal 1° luglio cambierà tutto

Andando con ordine, iniziamo col dire che il costo mensile pari a 9,99 euro non sarà più disponibile: la pay TV, infatti, passerà ufficialmente a 29.99 euro al mese a partire dal primo luglio. Prima di correre a disdire il proprio abbonamento, scopriamo in dettaglio come si compone l’abbonamento per la serie A.

Il pacchetto DAZN per la serie A prevede un totale di 10 partite a giornata (7 esclusive e 3 in co-esclusiva), la Liga spagnola, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup e molto altro. A queste si aggiungono anche le gare della MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom e non solo.

Il pacchetto sarà in offerta per tutti gli abbonati al prezzo di 19.99 euro al mese per 12 mesi, terminati i quali si passerà a 29.99 euro al mese. Inoltre, chi è già abbonato a DAZN continuerà a pagare 9.99 euro al mese per tutto giugno per poi godere di due mesi gratuiti (luglio e agosto) e iniziare a pagare 19.99 euro al mese dal 1° settembre. I nuovi clienti che decideranno di abbonarsi tra il 1° e il 28 luglio, potranno sottoscrivere l’offerta da 19.99 euro al mese per 14 mesi, per poi passare automaticamente a 29.99 euro al mese allo scadere della stessa.

Ricapitolando: chi è già abbonato pagherà 19.99 euro al mese per 12 mesi, terminati i quali dovranno pagare 24.99 euro al mese; i nuovi abbonati, invece, pagheranno 19.99 euro al mese per 14 mesi per poi passare a 29.99 euro al mese.