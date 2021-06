Le cuffie HONOR Earbuds 2 sono ufficiali con Bluetooth 5.2 e 32 ore di autonomia

Oltre alla serie HONOR 50, l’azienda ha anche introdotto le cuffie true wireless HONOR Earbuds 2 SE, il cui design era trapelato all’inizio di maggio. Ecco i dettagli ufficiali.

Le nuove cuffie in-ear di HONOR adottano un design ergonomico che le rende leggere e compatte, quindi più comode da indossare con soli 5,5 grammi di peso per singola cuffia.

HONOR Earbuds 2 SE offrono la tecnologia di riduzione del rumore attiva per ridurre efficacemente il rumore circostante, tuttavia una pressione prolungata attiva la modalità trasparente in modo da poter comunicare chiaramente con il mondo esterno senza togliere le cuffie.

Le nuove cuffie TWS di HONOR sono dotate di unità personalizzate da 10 mm e diaframma in composito polimerico e offrono una modalità di gioco a bassa latenza. Altre caratteristiche includono la riduzione del rumore durante le chiamate utilizzando la tecnologia “beamforming” e l’intelligenza artificiale che separa la voce umana dal rumore nell’ambiente per migliorare la qualità della chiamata.

L’astuccio fornisce un’autonomia totale fino a 32 ore, mentre le cuffie offrono fino a 10 ore di riproduzione musicale continua con una singola ricarica, il 186% in più rispetto alla generazione precedente. La custodia è dotata di una ricarica rapida che può caricare le cuffie fino al 40% in 10 minuti in modo da poter ascoltare la musica per 4 ore, ovvero il 300% in più rispetto alla generazione precedente.

Specifiche di HONOR Earbuds 2 SE

Bluetooth 5.2, codec AAC

Driver dinamici da 10 mm

Tecnologia di cancellazione attiva del rumore, riduzione del rumore delle chiamate con 2 microfoni

Bassa latenza per i giochi

Comandi touch, rilevamento usura

Resistente agli schizzi (IPX4)

batteria da 55 mAh per cuffia che offre una riproduzione di 10 ore, astuccio con batteria da 410 mAh che offre una riproduzione fino a 32 ore (senza ANC), una ricarica di 10 minuti permette una riproduzione di 4 ore

Connettore USB Type-C

Dimensioni: 37,5 x 23,9 x 21 mm (per cuffia); 45,5×61,2×25,35 mm (astuccio); Peso: 5,5 g (per cuffia), 41 g (astuccio senza auricolari)

Disponibilità e prezzo di HONOR Earbuds 2 SE

Le cuffie true wireless HONOR Earbuds 2 SE sono disponibili su ordinazione nei colori Midnight Black e Ice White al prezzo di 469 yuan, corrispondenti a circa 61 euro, e saranno in vendita in Cina a partire dal 25 giugno.

